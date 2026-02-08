Con el Mundial 2026 en el horizonte, cada vez más argentinos empiezan a organizar el viaje para seguir a la Selección en Estados Unidos. Sin embargo, antes de pensar en pasajes o alojamiento, hay un paso imprescindible que puede definir todo el plan: tramitar la visa estadounidense con anticipación. Los primeros partidos del torneo se disputarán en ciudades de Estados Unidos, por lo que contar con la visa de turista B2 es un requisito obligatorio para ingresar al país. El punto crítico es que el proceso no es inmediato y puede extenderse durante varios meses, según la disponibilidad de turnos y la evaluación de cada caso. El trámite de la visa de turista implica distintas etapas y, en conjunto, puede demandar varios meses desde el inicio hasta la obtención del pasaporte con la visa aprobada. Por ese motivo, especialistas en viajes y autoridades recomiendan no postergar el inicio del proceso, especialmente ante un evento masivo como el Mundial. El primer requisito es contar con pasaporte argentino vigente. Luego, el solicitante debe completar de forma online el formulario DS-160, un cuestionario en inglés que suele llevar entre 15 y 20 minutos. Una vez finalizado ese paso, se habilita la posibilidad de solicitar turnos, que no siempre están disponibles de manera inmediata. En períodos de alta demanda, las citas pueden otorgarse con semanas o incluso meses de diferencia. El trámite contempla dos instancias presenciales obligatorias en la Ciudad de Buenos Aires: Si el proceso avanza favorablemente, el pasaporte queda retenido y luego es enviado al domicilio declarado en un plazo aproximado de una semana con la visa estampada. Además de la documentación obligatoria, se recomienda llevar todo aquello que permita demostrar arraigo en la Argentina, como constancias laborales, ingresos, estudios o actividades habituales. El objetivo es acreditar que el viaje es exclusivamente por turismo, en este caso, para asistir a partidos del Mundial. Las decisiones finales quedan en manos de los funcionarios consulares. En caso de que la visa sea rechazada, se informan los motivos y se puede volver a iniciar el proceso. Desde la embajada recomiendan no comprar pasajes ni cerrar planes de viaje hasta contar con la visa aprobada y el pasaporte en mano. Además, el control migratorio no finaliza con la emisión del permiso: las autoridades estadounidenses monitorean que los titulares de visa cumplan con las normas de ingreso y permanencia. Con miles de personas proyectando viajar a Estados Unidos para el Mundial 2026, se espera un aumento en la demanda de visas. Dado que el proceso puede extenderse durante meses, comenzar el trámite con anticipación reduce el riesgo de quedar afuera del viaje.