El fin de semana largo de Semana Santa vuelve a activar los planes de viaje de miles de argentinos. Aunque históricamente se trata de una fecha asociada a escapadas cortas dentro del país, cada vez más personas evalúan la posibilidad de cruzar la frontera incluso cuando el descanso disponible no supera los cuatro días. Sin embargo, hacerlo implica hoy un desembolso de más de $ 2,8 millones. Según el último informe elaborado por la consultora Focus Market junto con Naranja X, Brasil continúa siendo uno de los destinos más elegidos por los argentinos. Un paquete a Río de Janeiro cuesta $ 2.833.939 para dos personas, lo que representa un incremento interanual del 37% frente a los $ 2.064.730 que costaba en 2025. En el otro extremo aparece Asunción. La capital paraguaya se ubica como una de las opciones más económicas dentro de los destinos internacionales relevados, con paquetes que rondan los $ 1.669.180 para dos personas. Para muchos viajeros, este destino se asocia con compras, ya que Paraguay mantiene precios competitivos en distintos rubros de consumo. Miami también aparece en el radar de quienes planean salir del país, especialmente cuando el viaje tiene un componente de consumo. Según el informe, un paquete turístico para dos personas cuesta actualmente $ 5.203.615. El destino muestra una baja interanual del 13% frente a los $ 5.988.201 registrados el año pasado. “En los últimos años comenzó a observarse un segmento de viajeros que aprovecha incluso feriados cortos para salir del país. La decisión responde a factores económicos, logísticos y a cambios en las preferencias de consumo que se fueron consolidando con el tiempo”, señaló Damián Di Pace, director de Focus Market. Según la última Encuesta de Turismo Internacional del Indec, en enero salieron del país 2,34 millones de residentes. En ese mismo período llegaron a la Argentina 1,07 millones de visitantes extranjeros entre turistas y excursionistas. Es decir, más del doble de argentinos viajó al exterior respecto de los turistas internacionales que ingresaron al país. Aun así, se trata de un fenómeno minoritario. La mayor parte de los argentinos continúa optando por viajes dentro del país para este tipo de escapadas cortas, donde la cercanía permite aprovechar mejor los días disponibles y reducir costos. “Las búsquedas para viajar dentro de la Argentina crecieron 24% en el último mes”, indicó Laura Amorós, gerente Senior de Marketing de Despegar Argentina. Entre los destinos más elegidos aparecen Puerto Iguazú, San Carlos de Bariloche, Buenos Aires, Mendoza y Salta. Una escapada a Bariloche para el fin de semana largo con vuelo y tres noches de alojamiento tres estrellas se consigue desde $703.505 por persona. Mendoza también se mantiene entre las alternativas más buscadas, con paquetes desde $616.729 por persona por tres noches con vuelo incluido. “Sin embargo, si lo comparamos con el año pasado, la demanda muestra más movimiento. Las búsquedas para viajes al exterior crecieron 40%, mientras que las de destinos nacionales avanzaron 32%. Eso muestra que los viajeros están empezando a planificar sus escapadas con mayor anticipación”, remarcó Amorós.