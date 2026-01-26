En esta noticia Turismo internacional: qué pasó en diciembre

Impulsado por el levantamiento del cepo al dólar , el número de argentinos que salieron del país por turismo tuvo un fuerte crecimiento en 2025, según los datos oficiales del Indec, que precisó que 18.838.900 personas viajaron al exterior el año pasado.

En la comparación interanual, implica una suba del 38,6% frente a los 13.5 millones que lo hicieron en 2024 . En el año se registraron mayores salidas del país en enero, febrero y marzo, en línea con las vacaciones de verano.

De ese número, 11.896,300 fueron turistas (visitantes que pasan al menos una noche en el lugar) y 6.942.600 fueron excursionistas (visitantes que no pasan al menos una noche en el lugar).

Del otro lado, en 2025 visitaron el país 8.775.600 turistas, un 19,7% menos respecto a las cifras de 2024 (que había registrado 10.927.500 extranjeros en el país). Un total de 5.315.900 fueron turistas y 3.459.700 excursionistas.

En términos de la balanza turística, se fueron más de u$s 4.054,2 millones en 2025. Ese fue el resultado entre una salida total de u$s 3.110 millones y una entrada de divisas por u$s 7.164,2 millones.

Turismo internacional: qué pasó en diciembre

En lo que respecta específicamente al último mes del año pasado, el informe Estadísticas de Turismo Internacional (ETI) señaló que 887.800 visitantes no residentes arribaron al país por todas las vías de acceso, de los cuales 535.800 fueron turistas y 352.000 fueron excursionistas, según los datos oficiales.

La mayor parte de los turistas no residentes llegaron desde Europa (17,6%), Brasil (16,6%) y Chile (15,4%). Asimismo, el 48,4% de los turistas no residentes llegó a Argentina a través de la vía aérea; el 37,3% lo hizo por vía terrestre y el resto (14,3%) arribó por vía fluvial/marítima.

Por su parte, las salidas al exterior alcanzaron a 1.277,7 miles de visitantes residentes por todas las vías internacionales, de los cuales 705,1 miles fueron turistas y 572,6 miles fueron excursionistas.

Los principales destinos fueron Brasil, con 24,7%; y Chile, con 21,3% . El 45,7% de los turistas residentes salió del país por la vía terrestre; el 41,8%, por vía aérea; y el 12,5%, a través de la vía fluvial/marítima. Los pasos relevados por la ETI representaron el 52,3% del turismo emisivo.

Noticia en desarrollo-