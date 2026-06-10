En esta noticia Consenso general y riesgos de apostar por Cerebras

La hegemonía de Nvidia en Wall Street empieza a encontrar desafiantes con gran potencial de rentabilidad. En las últimas horas, los analistas de Citigroup iniciaron la cobertura de un nuevo y prometedor jugador tecnológico con una recomendación formal de compra, proyectando que sus acciones tienen margen para escalar casi un 43%.

Se trata de Cerebras Systems (CBRS), para quien los analistas fijaron un precio objetivo de u$s 340, identificando una oportunidad de entrada atractiva luego de que los papeles acumularan una caída superior al 26% desde su reciente debut bursátil.

El optimismo financiero se fundamenta en un cambio de fase dentro del ecosistema de la inteligencia artificial. Según el reporte firmado por el analista Atif Malik, el negocio está rotando progresivamente desde el entrenamiento de los modelos hacia su aplicación práctica y comercial en tiempo real, un segmento conocido como “inferencia rápida”.

Citi calcula que este nicho específico pasará de mover u$s 113.000 millones en 2025 a casi u$s 650.000 millones para el final de la década.

La ventaja competitiva de Cerebras frente a sus rivales radica netamente en su arquitectura de hardware. A diferencia de los sistemas de Nvidia, que conectan múltiples procesadores tradicionales, esta compañía fabrica un único “megachip” que abarca una oblea de silicio completa.

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Este diseño elimina los históricos cuellos de botella al transferir datos entre la memoria y los núcleos de cálculo, permitiendo que su plataforma CS-3 ofrezca una velocidad de generación hasta tres veces superior a los equipos de su principal competidor.

Las agresivas proyecciones de ingresos trazadas por el banco están respaldadas por alianzas corporativas de peso pesado. El catalizador central es un acuerdo comercial valuado en más de u$s 20.000 millones con OpenAI para desplegar infraestructura masiva hasta 2030, sumado a una asociación estratégica con Amazon Web Services (AWS).

Gracias a estos contratos, la entidad proyecta que la facturación por servicios en la nube de la empresa rondará los u$s 13.200 millones en seis años.

Consenso general y riesgos de apostar por Cerebras

La postura de Citigroup sintoniza con el consenso general de la plaza neoyorquina respecto al futuro de la tecnológica. Los datos del mercado muestran que más del 81% de los especialistas que siguen de cerca a Cerebras sugieren sumar la acción a las carteras, mientras que el porcentaje restante mantiene una postura neutral y nadie aconseja vender.

Para la mayoría de los operadores, la firma tiene la ventaja de ser la pionera en una especialidad que ya concentra el 60% del gasto total en computación.

Pese al panorama alcista, el informe técnico advierte sobre los riesgos inherentes a esta apuesta bursátil. El factor de mayor vulnerabilidad es la extrema dependencia de OpenAI, cliente que podría representar más del 70% de sus ventas hasta 2028 .

Al mismo tiempo, los inversores deberán monitorear la capacidad de ejecución de la compañía frente a una competencia feroz, marcada por los recientes movimientos de Nvidia —como la adquisición de Groq— para absorber firmas de inferencia y defender su liderazgo.