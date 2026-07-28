La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este martes, 28 de julio de 2026 en México es de 17.47 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.10%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.48 pesos y un mínimo de 17.43 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar registró una leve variación de 0.31%, mientras que en el último año acumuló una variación de -6.46%, lo que indica una tendencia bajista en el periodo anual.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar mostró una tendencia bajista, con 6 caídas y 4 subas. Hubo un breve repunte al inicio, un descenso pronunciado a mitad de período y una leve recuperación al cierre, sin jornadas estables.

Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 17.1 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 5.32%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.50%.

Hoy, la cotización del Dólar presenta una tendencia positiva, marcando un 1 positivo en comparación con los días anteriores. Esto indica que el valor de la moneda ha ido en aumento de manera consecutiva, reflejando un fortalecimiento en su demanda.

En contraste, si el 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo cual podría señalar una desconfianza en la economía o factores externos adversos. Sin embargo, al ser positivo, esto sugiere un ambiente económico más favorable.

Este incremento en la cotización del Dólar podría estar influenciado por varios factores, incluyendo cambios en la política monetaria y la situación económica global.

Fuente: narrativas-mx

¿Cómo y dónde vender dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.