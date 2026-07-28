Marcelo Mindlin encabezó en julio de 2023 un grupo de inversores que compró Fiplasto, el único productor argentino de tableros de madera de alta densidad y cuyos activos, además de dos plantas industriales en Ramallo, provincia de Buenos Aires, incluyen más de 2500 hectáreas de campos forestales.

Menos de dos años después de aquella adquisición, el empresario vendió la totalidad de su participación y dejó de ser accionista de la compañía.

La salida quedó registrada en un hecho relevante enviado por la empresa a la Comisión Nacional de Valores (CNV) el 27 de junio de 2025. Allí, informó que Mindlin “se desprendió de la totalidad de las acciones que integraban su tenencia” mediante una transacción realizada en el mercado local.

Marcelo Mindlin, de Pampa Energía; Horacio Marín, de YPF, y Diego Fenoglio, de Rapanui Celeste Alonso

La comunicación presentada ante el organismo no informó el monto de la venta, quién adquirió esos títulos ni los motivos de la decisión. En el mismo documento, la sociedad notificó que Ricardo Torres incorporó 16.032.408 acciones y elevó su participación al 25,62% del capital social y de los votos, convirtiéndose en el principal accionista individual.

Según el último balance de Fiplasto, en el periodo de nueve meses (con cierre al 31 de marzo) la empresa finalizó con pérdidas por $ 5280 millones.

“Las perspectivas para el resto del ejercicio se desarrollan en un contexto macroeconómico desafiante , caracterizado por un tipo de cambio estable pero revaluado en los últimos meses tras la liberalización parcial del mercado cambiario y por un escenario de mayor apertura comercial, factores que generaron una presión adicional en los mercados en los que la compañía opera", informaron.

"Este entorno impacta tanto en los negocios de tableros como en el segmento de muebles, en un contexto de mayor sustitución de producción local por productos importados, que plantea desafíos relevantes para la industria”, sostuvieron.

“Fiplasto avanzó en el fortalecimiento de su negocio de muebles listos para armar, registrándose durante el período importantes avances operativos y comerciales. En particular, se observó una fuerte mejora en los volúmenes de ventas, que pasaron de aproximadamente 22.700 unidades en el mismo trimestre del ejercicio anterior a más de 40.400 unidades en el período actual, lo que representa un incremento cercano al 78% interanual, acompañado por una recuperación gradual del market share y una mayor presencia en clientes de escala”.

La compra que cambió el control de Fiplasto

La adquisición de Fiplasto se anunció el 13 de julio de 2023 y fue realizada por fuera de Pampa Energía, el grupo integrado de generación de gas, petróleo y electricidad que preside Mindlin.

El empresario lideró entonces un conjunto de “personas humanas”, como definió la propia compañía en la documentación enviada a la CNV, que adquirió más de 74 millones de acciones Clase B, equivalentes al 57,2% del capital social.

En esa misma presentación, Fiplasto explicó que los vendedores habían transferido “de manera irrevocable y sin condicionamientos” ese paquete accionario, produciendo un cambio en el control de la sociedad. Como consecuencia, el grupo comprador debió lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el resto de las acciones que cotizaban en la Bolsa.

La operación demandó más de u$s 12 millones. Según la información presentada entonces ante la CNV, el precio más elevado pagado por los compradores fue de $ 44,86 por acción. En ese momento, la empresa detalló que Mindlin se convirtió en el mayor accionista individual, con una participación superior al 12% del capital . Lo seguían Ricardo Torres y Ciro Echesortu, ambos con tenencias cercanas al 11,5%.

Hasta entonces, Fiplasto pertenecía al grupo FV, también dueño de Ferrum, controlado por la familia Viegener. Tras el traspaso accionario renunciaron todos los representantes de ese holding en el directorio, que pasó a estar integrado por los nuevos accionistas.

Junto con Mindlin participaron de la compra su hermano Damián; Gustavo Mariani, CEO de Pampa Energía; Horacio Turri, director ejecutivo de Exploración y Producción del grupo; Ricardo Torres; Javier Douer; Carolina Sigwald; Gerardo Tabakman; Leandro Montero y Ciro Echesortu, entre otros ejecutivos y colaboradores históricos del empresario.

Torres, integrante del grupo fundador de Pampa Energía y ex presidente de Edenor, asumió además la presidencia de Fiplasto.

No hubo explicaciones de la compañía acerca de la salida de Mindlin y la mayor presencia de Torres en Fiplasto.

Uno de los principales activos que despertó el interés del grupo inversor fueron las más de 2500 hectáreas de campos forestales que posee la empresa. De hecho, cuando anunció la adquisición, sostuvo que se trataba de su primera inversión en la industria maderera y forestal y definió esos activos como un recurso estratégico de cara a los objetivos de carbono neutralidad .

Los primeros movimientos

Tras el cambio de control, la nueva conducción puso en marcha un plan para ampliar la presencia de la empresa en la industria de la madera. El principal paso llegó en diciembre de 2024, cuando la empresa compró el 81,83% de la mendocina Cuyoplacas, fabricante de los muebles Platinum y de tableros melamínicos. Fue la primera adquisición desde que el grupo inversor tomó el control de la compañía.

Según informó entonces a la CNV, la adquisición tenía como objetivo ampliar la presencia de Fiplasto en el mercado de muebles listos para armar y complementar su producción de tableros. La empresa no informó el monto de la operación, aunque señaló que, con esta compra, pasaría a emplear a casi 500 personas de manera directa.

Ese mismo año, sin embargo, atravesó uno de los períodos más complejos para la actividad. En junio de 2024 detuvo durante 21 días la producción de su planta de Ramallo por la caída de la demanda. Según informó en su memoria anual, la medida afectó a unas 150 personas entre empleados propios y contratistas y tuvo un costo estimado de $1600 millones.

Ante esa situación, Fiplasto abrió nuevos mercados de exportación, desarrolló productos para ampliar su oferta, comenzó a vender a través de Mercado Libre y avanzó con el abastecimiento de equipamientos para desarrollos inmobiliarios. Además, incorporó a Roca Argentina como cliente y amplió su relación comercial con Ferrum.