ElEuro y dólar cotiza a 1.1374 USD este martes, 28 de julio de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de 0,04% en relación con el último día.

En la última semana el tipo de cambio entre euro y dólar cayó -0.33% y en el último año acumula -1.66%, reflejando una leve depreciación del euro frente al dólar.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar muestra una tendencia positiva, reflejando un incremento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento puede estar influenciado por factores económicos locales y globales que fomentan la confianza en la divisa.

En contraste, se observa una estabilidad en la cotización de la moneda dólar en los días previos, sugiriendo un periodo de ajustes en el mercado. La reciente tendencia ascendente podría ser indicativa de un cambio en la percepción económica.

Es importante monitorear esta evolución, ya que podría afectar decisiones de inversión y el comportamiento del mercado en general.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar se sitúa en 2.90%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.41%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.