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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este lunes, 27 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este lunes, 27 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5885 - Linterna

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 27 de julio

 1°5885 11°3584
 6017  12°1464
 3°5498 13°7793 
 3331  14°7875 
 9309  15°3380 
 6°2373  16°8055
 2292  17°3050 
 3600  18°5034 
 7460  19°3343 
 10°7496 20°3117 

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¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con una linterna simboliza claridad temporal y guía ante la confusión.

Luz fuerte augura soluciones; luz débil o apagada revela dudas e información oculta.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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