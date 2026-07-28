La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este lunes, 27 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.
En este lunes, 27 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 5885 - Linterna
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 27 de julio
|1°
|5885
|11°
|3584
|2°
|6017
|12°
|1464
|3°
|5498
|13°
|7793
|4°
|3331
|14°
|7875
|5°
|9309
|15°
|3380
|6°
|2373
|16°
|8055
|7°
|2292
|17°
|3050
|8°
|3600
|18°
|5034
|9°
|7460
|19°
|3343
|10°
|7496
|20°
|3117
¿Qué significa soñar con linterna?
Soñar con una linterna simboliza claridad temporal y guía ante la confusión.
Luz fuerte augura soluciones; luz débil o apagada revela dudas e información oculta.
Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.