La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este lunes, 27 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este lunes, 27 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5885 - Linterna

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 27 de julio

1° 5885 11° 3584 2° 6017 12° 1464 3° 5498 13° 7793 4° 3331 14° 7875 5° 9309 15° 3380 6° 2373 16° 8055 7° 2292 17° 3050 8° 3600 18° 5034 9° 7460 19° 3343 10° 7496 20° 3117

¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con una linterna simboliza claridad temporal y guía ante la confusión.

Luz fuerte augura soluciones; luz débil o apagada revela dudas e información oculta.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.