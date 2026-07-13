El Gobierno jugará un partido crucial el próximo miércoles, el mismo día que Lionel Messi y la selección argentina. En la licitación del Tesoro, debutará el nuevo Bonar 2029, con el que buscará captar una parte de los dólares que pagó en las últimas horas a bonistas.

Luis Caputo jugará con ese objetivo en la cabeza. Además, buscará renovar vencimientos por $ 3 billones, que no lucen desafiantes en comparación con los test previos.

El menú que ofertará será amplio y diverso: una Lecap a noviembre de 2026, bono CER a 2028, un instrumento que ajusta por tasa Tamar también para ese año, y tres instrumentos dólar linked a agosto de 2026, mayo de 2027 y diciembre de 2028.

“Esperamos que siga la estrategia de extender duration más allá de la actual administración. Dado el reducido tamaño de las obligaciones, no vemos dificultades para que logre rollear la totalidad de los vencimientos. Aun si no lo hiciera, no sería preocupante, ya que cuenta con alrededor de $ 7,2 billones en el BCRA”, aseguraron desde Adcap Grupo Financiero.

Los analistas de PPI coincidieron: “el desafío luce acotado. La liquidez no parece comprometida, aun considerando la reciente intervención sobre la curva de bonos dólar linked”.

Pero el título que se lleva todas las miradas es el AO29, que no tendrá un límite de emisión en la primera vuelta, con el objetivo de seducir a los inversores que acaban de cobrar los cupones. El nuevo título vencerá en octubre de 2029, durante el próximo mandato presidencial, pagará intereses mensualmente y se estima que rinda cerca del 8%.

“Se recuerda que, el jueves se realizará, hasta las 13 horas, la segunda rueda de los bonos AO29 al precio de corte de la licitación de hoy por un total adicional de u$s 150 millones”, informó el ministerio de Economía.