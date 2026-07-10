Elegir cómo calefaccionar un hogar ya no depende solamente del tamaño del ambiente. El tipo de vivienda, el nivel de aislamiento y los hábitos de uso son factores determinantes para encontrar un sistema eficiente que permita mantener el confort sin disparar el consumo energético.

En un contexto donde el costo de la energía ocupa un lugar central en las decisiones de los hogares, cada vez más usuarios buscan equipos que combinen rendimiento, practicidad y ahorro. Por eso, antes de comprar un calefactor, es importante analizar las características particulares de cada espacio.

Una casa unifamiliar y un departamento presentan necesidades diferentes: cambian la distribución de los ambientes, la circulación del calor y las condiciones de aislamiento. La elección del equipo debe responder al uso real de cada vivienda.

Qué factores influyen en el consumo de un calefactor

Uno de los puntos más importantes es el aislamiento térmico. Una vivienda con buenas aberturas, paredes adecuadas y menor pérdida de calor puede funcionar con equipos menos potentes y lograr un consumo más eficiente.

En cambio, los ambientes con filtraciones o menor protección térmica necesitan sistemas con mayor capacidad para alcanzar y sostener una temperatura confortable. En ambos casos, elegir correctamente el equipo ayuda a optimizar el uso de energía. También resulta clave la rutina del hogar. No es lo mismo calefaccionar un espacio durante algunas horas al día que mantenerlo encendido por períodos prolongados.

Foto: Liliana, modificada con IA por El Cronista.

Para quienes buscan una alternativa de alto rendimiento, el Calefactor Infrarrojo Digital CI1600R (InfraHeat Control) de Liliana ofrece una opción pensada para distintos ambientes, combinando potencia con funciones que facilitan su utilización cotidiana.

Control digital y nuevas funciones: cómo evolucionaron los calefactores

La tecnología modificó la forma de calefaccionar los hogares. Los modelos actuales incorporan herramientas que permiten no solo generar calor, sino también administrar su uso de manera más eficiente.

Entre las funciones más valoradas aparecen los controles digitales, el manejo remoto y la programación automática, que permiten adaptar el funcionamiento según las necesidades de cada usuario.

El Calefactor Infrarrojo Digital CI1600R (InfraHeat Control) cuenta con comando digital, control remoto y timer programable. Además, incorpora dos intensidades de calor y una potencia máxima de 1600 W, características que permiten ajustar su rendimiento según cada situación.

El equipo también suma funciones como giro automático y sistemas de seguridad ante posibles inconvenientes, como el corte automático por caída o sobrecalentamiento.

La ubicación del equipo también puede mejorar el rendimiento

Además de las características técnicas, la distribución del espacio influye en la eficiencia de la calefacción. La ubicación de los muebles, la circulación del aire y las zonas que necesitan mayor aporte de calor pueden modificar el desempeño del equipo.

Por eso, antes de instalar un calefactor es recomendable evaluar dónde será colocado y qué ambientes se buscan calefaccionar. Una planificación adecuada permite aprovechar mejor la potencia disponible y mejorar la distribución del calor. En este sentido, los sistemas infrarrojos pueden ser una alternativa para espacios donde se busca una entrega de calor efectiva y un manejo sencillo.

Una alternativa que combina potencia y practicidad

Dentro de las opciones disponibles en el mercado, el Calefactor Infrarrojo Digital CI1600R (InfraHeat Control) de Liliana reúne prestaciones orientadas al confort del hogar, como control digital, timer programable, control remoto y distintos niveles de intensidad.

Su diseño busca ofrecer una solución adaptable para quienes necesitan una calefacción práctica, con funciones pensadas para mejorar la experiencia de uso durante los meses de bajas temperaturas. Para conocer más detalles pueden consultar en Liliana.