Los bonos soberanos rinden en niveles similares a los Bopreal. Dado el bajo nivel de riesgo pais y el más limitado potencial alcista adicional de los títulos en dólares, el mercado mira a la deuda del Banco Central como alternativa para invertir en dólares y con menor volatilidad. A qué perfil de riesgo apunta los Bopreales y cuales son los favoritos por el mercado. Gracias a la compresión de tasas de los bonos en dólares, parte de los bonos del tesoro operen con rendimientos similares al Bopreal, variable que termina haciendo que parte del mercado encuentre a estos últimos como una alternativa para posicionarse en dólares con menor volatilidad. Los Globales mas cortos rinden entre 7,8% y 8,6%, mientras que la parte media y larga de la curva de bonos de ley internacional operan con tasas de 9,6% en promedio. En el caso de los Bonares, la curva rinde 8,5% en promedio en el tramo corto, y entre 8,9% y 9,7% en el tramo medio y largo. Estos son niveles de tasas mucho mas reducidos respecto de lo que se evidenciaban el año pasado. En el caso de los Bopreales, los Serie 1B, Serie 1C y Serie 1D rinden entre 5,2% y 5,8%, mientras que el Bopreal 2028 A (BPOA8) rinde 7,15% y el Bopreal 2028 B rinde 8,14%, es decir, con rendimientos apenas debajo de los Bonares y Globales mas cortos. El mercado encuentra en los Bopreal un bono en dólares de menor volatilidad, por lo que aquellos inversores que busquen mantener dolarizadas sus carteras y hacer trabajar sus ahorros en moneda dura, estos títulos son vistos como atractivos para inversores mas conservadores. Matias Waitzel, socio de AT Inversiones, detalló que los Bopreales muestran un comportamiento más estable que los soberanos, la cual es explicada por su menor duration y por tratarse de instrumentos con riesgo BCRA. Waitzel considera que el Bopreal funciona como un punto intermedio entre soberanos y crédito corporativo: mantienen retorno competitivo en hard dollar, pero con una dinámica de precios menos expuesta a shocks macro o políticos “Desde el punto de vista de estrategia, vemos valor en los Bopreales 2028 —especialmente la serie B por su mayor liquidez— con rendimientos en torno al 7,5% y un perfil de riesgo más contenido que los Globales. En un escenario donde el riesgo país se mantiene relativamente estable pero aún elevado, esta combinación de tasa similar con menor variabilidad los posiciona como una alternativa defensiva dentro del universo en dólares”, comentó Waitzel. Desde Sailing Inversiones entienden que, con el riesgo país en los niveles actuales, los Bopreales empiezan a lucir más atractivos dentro del universo hard dollar. “Los Bopreales lucen atractivos especialmente para perfiles que priorizan menor volatilidad sin resignar demasiado rendimiento. Al tener una estructura distinta a la de los Globales, tanto por su origen como por su base de tenedores, suelen exhibir una dinámica de precios más estable, con menor beta política en episodios de ruido”, detallaron. Por otro lado, desde Sailing Inversiones entienden que, si la compresión adicional de spreads soberanos luce más acotada, tiene sentido que parte del flujo busque alternativas con una relación riesgo/retorno más balanceada. “Estamos viendo mayor incorporación de Bopreales en carteras, principalmente como complemento y no como reemplazo total de los soberanos. Funcionan bien en estrategias más defensivas dentro del segmento en dólares, aportando carry atractivo con menor amplitud de movimientos diarios. En este sentido nos gusta BPA8D, con una TIR de 7,35%”, afirmaron. El mercado ha desconfiado históricamente de los bonos soberanos dado que el tesoro argentino incurrió en sucesivos defaults a lo largo de su historia. En cambio, el BCRA no cuenta con tas historial negativo de defaults, por lo que los inversores encontraron a la deuda del Central como mas segura respecto del soberano. Por esta razón, los Bopreales cotizan siempre con una tasa mas baja respecto de los mismos títulos que los bonos del soberano. Además, los Bopreales presentan una menor duration respecto de la curva de Bonares y Globales, por lo que, por ambas causas, estos bonos tienen una menor volatilidad y por ello son vistos como activos atractivos para perfiles mas conservadores. Pablo Lazzati CEO de Insider Finance, espera mayores subas de los Globales y considera que los Bopreal son solo para posiciones más defensivas. “En un contexto donde la volatilidad viene cediendo, entendemos que el riesgo país podría continuar comprimiendo en los próximos meses, con un objetivo en la zona de los 300 puntos. En ese escenario, vemos valor en posicionarse en bonos soberanos de mediano y largo plazo como el AL35 y el AL41, que son los que mayor sensibilidad tienen ante una baja adicional del spread”, indicó. En ese sentido, Lazzati agregó que “si el inversor tiene una necesidad concreta de dólares en 2027, preferimos estrategias más cortas y defensivas, como el BPOD7, que hoy ofrece un rendimiento cercano al 6% anual en moneda dura, alineando duration con horizonte de liquidez”. Joaquin Álvarez, CEO de Fincoach, agregó que la incorporación de los Bopreales a las carteras depende del apetito de riesgo del inversor. “Consideramos que el riesgo de emisor es muy similar al riesgo soberano argentino. Lo que sí hay una diferenciación en el duration. Entonces, para aquellos clientes más conservadores, creemos que las posiciones más cortas con una gran solución. En cambio, para aquellos que están dispuestos a tomar un poco más de riesgo y extender el duration, creemos que los globales es una buena alternativa”, afirmó Álvarez. El hecho de que el BCRA haya acumulado dólares este año por más de u$s 2600 millones permite pensar que el equipo económico tiene más recursos para hacer frente a sus compromisos financieros. Esto hace que los riesgos de incumplimiento sean más bajos y, por lo tanto, tal expectativa se traduce en tasas menores para la deuda local. De esta manera, el menor riesgo de incumplimiento se ve explicado en el riesgo país, el cual se sostiene en niveles cercanos de 500 puntos, habiéndose alejado de los 1100 puntos registrados antes de las elecciones. Los analistas creen que, de mantenerse el proceso de acumulación de dólares, el riesgo país podría continuar apuntando a la baja, favoreciendo principalmente a los bonos soberanos y en menor medida a los Bopreales. De cualquier manera, y dado el nivel de tasa de interés similares a los Globales y Bonares, junto con la menor volatilidad de los bonos del BCRA, estos títulos pueden ser atractivos para inversores conservadores. Fernando Camusso, economista y director de Rafaela Capital, consideró que bajo el supuesto de que el BCRA sigue acumulando reservas, se mantiene el superávit financiero y las colocaciones en licitación de deuda soberana toma volúmenes razonables, la compresión de riesgo debería retomar a la baja. “La curva argentina podría operar similar a una B en términos de riesgo de crédito para países comparables como Ecuador. En este escenario el tramo largo de la curva sigue siendo el top pick, (GD41 y el GD35), con expectativas de rendir un 8%. Es decir, estamos cerca de un 10% a 12% de potencial de suba en dólares”, indicó. Camusso indicó que, dado que los Bopreales cotizan con tasas más bajas, esto implica un menor riesgo de impago y una menor volatilidad implícita. Bajo ese escenario, Camusso entiende que esto hace imprescindible analizar la incorporación de Bopreales en cartera (BPOC7 o BPOD7). “La ponderación de estos últimos dependen claramente del perfil de riesgo del inversor. El evento a analizar entonces es la probabilidad de ocurrencia de un evento de crédito. No estamos en ese escenario ni cerca, con lo cual, continuamos sobre ponderando Globales por sobre riesgo BCRA. El punto, obviamente, es cuál es el escenario base. Si por otro lado se considera que el escenario es uno donde el riesgo no baja de 500 bps (no es el nuestro), se hace necesario ponderar riesgo y volatilidad por sobre potencial alcista”, dijo Camusso. Finalmente, los analistas de IEB consideran atractivo la incorporación de los Bopreales. “Respecto a estrategias en dólares, vemos atractivo en los Bopreales 2028, privilegiando la serie B por tener mayor liquidez que la serie A. Este instrumento rinde en torno al 7,5% TNA y presenta una menor volatilidad que la deuda soberana y menor duration”, indicaron.