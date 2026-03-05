La guerra en Medio Oriente cambió el escenario financiero global. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos y el dólar se convirtieron en refugios de valor ante el aumento de la incertidumbre en los mercados. Como contracara, los que más sufrieron fueron los activos de países emergentes. El interrogante ahora es cómo incidirá este contexto adverso en las próximas licitaciones del Bonar 2027, el nuevo título en dólares que ofreció el Gobierno. El próximo test del Tesoro será la semana que viene: el lunes anunciará los instrumentos que formarán parte de la licitación del miércoles. Ese día tendrá la posibilidad de adjudicar u$s 150 millones del AO27, al tiempo que podrá emitir u$s 100 millones adicionales el jueves. Si bien la guerra en Irán domina el humor de los mercados globales, el nuevo Bonar tiene algunas particularidades que le brindan “anticuerpos” al conflicto: la emisión limitada cada 15 días y la posibilidad de ser un instrumento demandado por los que aún están maniatados por el cepo. “Un contexto internacional adverso nunca es bueno para emitir deuda en dólares”, asegura Ian Colombo, asesor financiero de Cocos Gold, que, sin embargo, destaca que se trata de montos muy bajos en cada licitación, que atraen a inversores locales que no pueden invertir afuera, y que están cotizando al alza en el mercado secundario. “Son bonos que principalmente buscan atacar la demanda de inversores locales que, por alguna u otra razón, no pueden invertir afuera, con lo cual el costo de oportunidad no es compararlo contra T-bills porque quizás son importadores y no pueden comprar dólares o no los pueden llevar afuera porque hoy el canje -el precio de llevar dólares de Argentina al exterior- te cuesta 3%”, agrega. Sebastián Maril, director de Latam Advisors, remarca que continúa apostando por el nuevo bono soberano. “No estoy viendo un mercado excesivamente preocupado por el conflicto bélico con Irán. En el corto plazo, no cambiaría mi estrategia ya que las razones que me llevaron a comprar el Bonar 27 siguen intactas. Si la “guerra” se prolonga, revisaré esta estrategia”, confió a El Cronista. El analista financiero Pablo Das Neves es más cauto: “El contexto ya venía sin ser favorable, por eso el A027 lo emitieron localmente y aun no salen al mercado internacional. El contexto actual tampoco lo es, aunque vemos días de risk on y otros de risk off”. En relación con la tasa que tendrá en la próxima licitación, los analistas coinciden en que será más alta que en su debut, cuando cortó sobre la par, a una TIREA del 5,89%. “Debería venir con premio en las próximas licitaciones para tener mayor atractivo, aún a nivel local”, consideró Das Neves. Maril coincidió, aunque subrayó que el escenario global es muy volátil por los riesgos geopolíticos. “No creo que la tasa esta vez salga por debajo del 6%”, advirtió, aunque remarcó que falta para la próxima licitación.