El analista financiero Salvador Di Stefano, más conocido como el Gurú del Blue, analizó qué puede pasar con el dólar en el segundo semestre del año.

En su último informe, publicado en su sitio web, advirtió que persisten factores que podrían presionar tanto sobre los precios como sobre el tipo de cambio .

El especialista señaló que las reservas del Banco Central se ubican en torno a los u$s 48.000 millones y explicó que el organismo “sigue comprando dólares durante cada jornada del año 2026”. Según su proyección, la entidad está “rumbo a superar los u$s 50.000 millones”.

En este sentido, Di Stefano destacó que la suba global del precio del petróleo resultó clave para esa acumulación, sin embargo, advirtió que “el campo sigue sin liquidar mercadería”.

Es que, actualmente, aún restan vender 15,3 millones de toneladas de trigo, 52,2 millones de toneladas de maíz y 48,2 millones de toneladas de soja.

En conjunto, según los cálculos de Di Stefano, esos tres cultivos deberían liquidar u$s 37.108 millones antes de fin de año. Sin embargo, el analista cree que es “difícil que vaya a ocurrir” ese escenario, ya que “siempre queda mercadería para la próxima campaña”.

“Compralos ahora”: la nueva recomendación del Gurú del blue con el dólar planchado (foto: archivo).

El campo demora la liquidación y presiona sobre el dólar, advierte Di Stefano

Frente a este contexto, el Gurú puso el foco en la relación entre el productor agropecuario y el tipo de cambio: según su análisis, hoy el campo “está muy entusiasmado con la suba del dólar”, aunque los números todavía no lo convencen.

El especialista comparó la evolución de precios: “A fin de año el dólar valía $ 1457” y “en los primeros 6 meses del año el dólar subió un 1,7%”. En contraste, en el mismo período, la inflación avanzó 14,7%.

“ Para el estómago del agricultor, la suba del dólar hasta ahora tuvo gusto a poco ”, advirtió en este sentido. A esto se suma el hecho de que el combustible encareció el traslado de granos a puerto.

El informe detalla que el gasoil subió de $ 1538 a $ 2115 por litro entre diciembre y junio, un incremento del 37,5%. Ese costo adicional golpea directamente la rentabilidad de la comercialización agrícola, según el análisis del Gurú.

En materia de precios relativos, la soja cayó 5,9% en pesos durante el año, el maíz retrocedió 8,2% y el trigo subió 12,9%.

“Bajo este cuadro de precios relativos el productor no va a liquidar”, consideró Di Stefano, por lo que planteó que “ el precio del dólar podría llegar a subir ”.

Tres condiciones que podrían destrabar la liquidación del campo

El Gurú identificó tres condiciones que podrían destrabar la liquidación del campo: una suba de las materias primas a escala mundial, una baja del combustible o, directamente, una suba del dólar.

Sobre el escenario ganadero, Di Stefano advirtió sobre “un escenario de retención vientres” que podría derivar en una fuerte suba de la carne durante el segundo semestre, con foco en septiembre.

El precio del ternero, señaló, se ubica en u$s 4,0 el kilo, un valor “nunca visto” según el informe. El especialista vinculó esa suba con la escasez de carne también a nivel internacional.