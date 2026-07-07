El plazo fijo en dólares es una de las opciones más utilizadas para resguardar capital dentro del sistema financiero formal. Sin embargo, la seguridad de estas colocaciones no es plena ni absoluta, sino que está delimitada por un marco normativo estricto.

El régimen legal que protege a los depositantes determina con precisión qué contingencias están cubiertas por el sistema y qué porciones del ahorro quedan expuestas al riesgo del mercado.

En Argentina existe un único mecanismo oficial encargado de proteger los ahorros ante la eventual quiebra de una entidad financiera: el Fondo de Garantía de los Depósitos.

Este sistema, administrado de forma exclusiva por la sociedad Seguro de Depósitos S.A. (SEDESA) bajo los lineamientos del Banco Central (BCRA), funciona como una red de contención obligatoria para todos los bancos autorizados , pero opera bajo reglas estrictas que limitan su alcance cuando se trata de colocaciones en moneda extranjera.

El régimen de SEDESA no restituye billetes físicos en dólares ni ofrece una cobertura patrimonial ilimitada. Su diseño técnico establece un tope máximo general de $50.000.000 por persona y por entidad, lo que obliga a pesificar los plazos fijos en divisas al tipo de cambio oficial de referencia en caso de una resolución bancaria.

Además, el sistema impone filtros regulatorios que excluyen automáticamente de la garantía a aquellos depósitos que pacten tasas de interés por encima de los límites fijados por el BCRA o que correspondan a instrumentos de inversión ajenos a las cuentas tradicionales.

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Qué es el sistema de garantía y por qué existe

El régimen de garantía de los depósitos en Argentina es un mecanismo de protección financiera diseñado para evitar los retiros masivos de fondos.

Al asegurar a los pequeños y medianos depositantes que recuperarán sus fondos ante una eventual quiebra, se neutraliza el incentivo de retirar el dinero de manera simultánea ante los primeros rumores de insolvencia de una entidad.

El seguro de depósitos funciona como una red de seguridad que estabiliza el sistema, resguarda el ahorro privado y garantiza la continuidad de los medios de pago.

Todos los bancos comerciales (públicos, privados, nacionales o extranjeros) autorizados por el BCRA para captar depósitos están obligados por ley a aportar mensualmente al Fondo de Garantía de los Depósitos (FGD) administrado por SEDESA. Ningún banco puede optar por no participar o contratar un seguro privado alternativo.

El esquema institucional: el rol del BCRA y de SEDESA

El sistema se administra a través de una estructura coordinada entre el regulador estatal y una sociedad anónima de objeto exclusivo:

Banco Central de la República Argentina (BCRA)

Ejerce la función puramente regulatoria y de supervisión. Diseña la normativa de control (Textos Ordenados de “Efectivo Mínimo”, “Garantía de los Depósitos”, etc.), determina qué depósitos califican para el seguro y fija las tasas máximas de interés por encima de las cuales se pierde la cobertura.

El BCRA no paga los seguros, suspende o revoca las autorizaciones para operar de las entidades.

Seguro de Depósitos S.A. (SEDESA)

Es la entidad encargada de administrar el Fondo de Garantía de los Depósitos (FGD). Sus funciones son estrictamente de administración del fondo y ejecución del pago de las garantías cuando el BCRA dispone la exclusión de activos y pasivos de una entidad, o cuando la justicia decreta su quiebra.

El fondo se financia con un aporte mensual obligatorio que realizan todas las entidades financieras autorizadas, equivalente a un porcentaje de su promedio de depósitos.

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Qué depósitos están alcanzados y cuáles son las exclusiones

La normativa del BCRA (Texto Ordenado sobre “Garantía de los Depósitos”) establece que el régimen cubre a los depósitos en pesos y en moneda extranjera constituidos en las entidades financieras autorizadas.

Depósitos comprendidos

Cuentas corrientes.

Cajas de ahorro.

Plazos fijos nominativos tradicionales (en pesos y en dólares).

Cuentas de la seguridad social y depósitos de inversiones a plazo.

Garantía de SEDESA: requisitos obligatorios para los plazos fijos en dólares

Para que un plazo fijo en dólares quede efectivamente cubierto por la garantía de SEDESA, debe cumplir condiciones estrictas de elegibilidad del BCRA:

Identificación: Debe ser un depósito nominativo (estar emitido a nombre de personas físicas o jurídicas identificadas). Tasa de interés de corte: Este es el filtro regulatorio más crítico. Quedan explícitamente excluidos de la garantía aquellos plazos fijos que pacten tasas de interés superiores a las de referencia fijadas periódicamente por el BCRA. Si un banco ofrece una tasa llamativamente alta para captar divisas y esta supera el límite normativo, el depósito pierde la cobertura automáticamente. Incentivos adicionales: Están excluidos los depósitos que ofrezcan retribuciones accesorias (bienes, sorteos o servicios) que alteren la tasa de interés real pactada por encima del límite regulatorio.

Qué NO cubre la garantía

Los saldos que excedan el monto máximo global de cobertura por persona y por entidad.

Los depósitos captados por intermediarios no autorizados por el BCRA.

Los depósitos cuyos titulares hayan obtenido ventajas comerciales o tasas de interés por encima de las reguladas.

Las cuentas e inversiones que pertenezcan a las propias entidades financieras, sus directores, gerentes o vinculados directos.

Cómo funciona el límite de cobertura

El límite de la garantía se aplica bajo un criterio estricto: por persona, por entidad y por la suma de todas sus cuentas.

Regla de acumulación: Si un ahorrista tiene una caja de ahorro y un plazo fijo en el mismo banco, los saldos se suman a los efectos del cómputo. La garantía no se duplica por tener más productos dentro de la misma institución. Si la cuenta tiene dos o más titulares, el monto de la cobertura se distribuye a prorrata entre ellos, pero el tope total por cuenta sigue siendo el mismo.

Es indispensable aclarar que el límite máximo garantizado no es una cifra fija ni permanente; se trata de una variable regulatoria que el BCRA actualiza mediante Comunicaciones oficiales conforme evoluciona el contexto macroeconómico. De acuerdo con la normativa vigente aplicable (Comunicación “A” 8407), el límite de cobertura general se sitúa en $50.000.000 (cincuenta millones de pesos).

El factor crítico para el plazo fijo en dólares

La garantía de SEDESA tiene un límite expresado y nominado legalmente en pesos. Por lo tanto, si una entidad financiera entra en un proceso de resolución y debe activarse el seguro, los plazos fijos en dólares se liquidan en base al equivalente de su valor en moneda nacional, utilizando el tipo de cambio oficial de referencia que determine el BCRA al momento del cese de actividades.

El ahorrista no recibe billetes físicos en dólares por parte de SEDESA, sino su equivalente en pesos hasta el tope máximo de la cobertura.

Veamos algunos ejemplos. Igualmente, tené en cuenta que los siguientes escenarios son puramente pedagógicos para ilustrar el mecanismo de cálculo y deben cotejarse con el tope vigente.

Escenario A: depositante completamente cubierto

Un ahorrista posee un plazo fijo de USD 15.000 en un banco. Asumiendo un tipo de cambio de referencia de $1.000 por dólar, su depósito equivale a $15.000.000. Como esta cifra se encuentra por debajo del tope regulatorio de $50.000.000, el saldo está cubierto en su totalidad.

Escenario B: saldo que supera el límite garantizado

Un ahorrista tiene un plazo fijo de USD 60.000. Bajo el mismo tipo de cambio teórico ($1.000), su colocación equivale a $60.000.000. Ante una quiebra, SEDESA le reintegrará el tope máximo de $50.000.000. Los $10.000.000 restantes no están protegidos por el seguro y el ahorrista deberá reclamarlos judicialmente en la liquidación de los bienes residuales del banco.

Escenario C: depósitos en distintas entidades

Una persona distribuye sus ahorros colocando el equivalente a $30.000.000 en el Banco X y otros $35.000.000 en el Banco Y. Al aplicar el límite por entidad, si ambos bancos colapsaran en forma simultánea, el ahorrista estaría cubierto por el total en ambas instituciones ($65.000.000 totales), ya que en ninguna de ellas individualmente superó el tope de $50.000.000.

Escenario D: Múltiples depósitos en la misma entidad Un cliente mantiene en el mismo banco una caja de ahorro en pesos con $10.000.000 y un plazo fijo en dólares equivalente a $45.000.000. Al consolidar las cuentas, su posición total en esa entidad es de $55.000.000. La garantía cubrirá únicamente $50.000.000, quedando los $5.000.000 excedentes fuera de la cobertura del seguro.

Cuándo y cómo se activa la garantía

La garantía de los depósitos no opera ante tensiones de liquidez cotidianas de una entidad, sino que requiere una acción formal del BCRA. El proceso general previsto por el régimen se compone de los siguientes hitos:

Resolución de la entidad: El BCRA detecta deficiencias graves de solvencia o liquidez que el banco no puede subsanar. Dispuestas las reestructuraciones del artículo 35 bis de la Ley de Entidades Financieras, el Banco Central suspende transitoriamente la entidad o le revoca la autorización para funcionar. Exclusión de activos y pasivos: Si se determina que el banco no es viable, se inicia el proceso de resolución bancaria. El BCRA puede transferir los depósitos garantizados a otra entidad financiera sana, utilizando fondos de SEDESA para cubrir la diferencia del traspaso. Pago directo: Si el traspaso de carteras no es viable, se activa el pago directo de la garantía. SEDESA dispone de un plazo perentorio fijado por normativa para poner a disposición de los depositantes los fondos cubiertos (históricamente establecido en días hábiles tras la determinación del padrón de beneficiarios). El pago se realiza a través de las sucursales de un banco pagador designado a tal efecto.

Qué riesgos siguen existiendo aunque exista una garantía

El régimen de SEDESA fortalece la seguridad del sistema, pero bajo ningún concepto transforma al plazo fijo en dólares en una inversión libre de riesgo absoluto. Quien opera en el mercado debe ponderar los siguientes factores latentes:

Riesgo cambiario de liquidación

Como la garantía se calcula en pesos, el depositante en moneda extranjera queda expuesto a las variaciones del tipo de cambio. Si entre el momento de la suspensión del banco y el cobro efectivo de la garantía ocurre una devaluación del tipo de cambio de mercado, el poder de compra en divisas percibido se habrá licuado, aun cobrando el tope total de pesos que otorga el seguro.

Riesgo de insolvencia sistémica extrema

Los seguros de depósitos están diseñados para absorber quiebras de entidades individuales o de tamaño mediano. Ante una crisis sistémica generalizada que arrastre a la mayoría de los bancos grandes en simultáneo, la capacidad patrimonial de cualquier fondo de garantía puede verse superada, quedando sujeta a la asistencia extraordinaria del Estado o a reconfiguraciones legales de emergencia.

Costo de oportunidad y plazos

Aunque el cobro de la garantía suele ser rápido según las pautas del BCRA, el dinero puede permanecer indisponible durante el período de transición administrativa, congelando el capital del ahorrista.