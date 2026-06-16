Miguel Kiguel, director de la consultora Econviews , analizó la situación económica que vive el país y destacó como positiva la baja del riesgo país y la desaceleración de la inflación al 2,1%. Sin embargo, destacó que el Gobierno tiene decisiones pendientes en materia financiera y advirtió que en 2027 Argentina enfrentará una demanda de dólares mucho mayor que en años previos.

Con la caída del riesgo país y el descenso de la inflación, el economista remarcó que tanto el mercado financiero como la población reaccionaron positivamente a estos eventos. “Esas dos noticias dieron mucha tranquilidad”, sostuvo en diálogo por Radio Rivadavia.

En ese sentido, Kiguel observó que el Gobierno “no pudo aprovechar plenamente” estas mejoras debido al ruido político interno, resumido en el caso Adorni.

De todas formas, enfatizó que los indicadores macroeconómicos son sólidos y mencionó la reducción del déficit fiscal y el nivel de deuda controlada como pilares de esta tendencia. “Es una economía que tiene fortalezas en general”, recalcó.

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“Siempre hay dudas con el nivel de actividad, si la situación fiscal es sostenible, pero en líneas generales es una economía que tiene buenos fundamentos”, añadió. Afirmó que los indicadores son superiores en comparación con otros países de la región, como Ecuador y El Salvador, y sugirió que las perspectivas económicas son optimistas en el corto plazo.

Ante la pregunta sobre la colocación de deuda, Kiguel fue categórico al afirmar que “hoy existe apetito en el mundo por bonos argentinos”. A su entender, la viabilidad de nuevas emisiones dependerá exclusivamente de la tasa ofrecida.

“Claramente mejoró la situación respecto al principio de año”, sostuvo Kiguel. Si bien recordó que el Gobierno se mostró firme en no emitir, el economista consideró que abrir esta ventana de financiamiento internacional es un paso necesario.

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Más adelante, Kiguel puso la lupa en el 2027 como un año crítico para las finanzas. Mencionó que históricamente los períodos electoral son “complicados” en Argentina, ya que genera un alza del dólar y, en consecuencia, nerviosismo social. “Paso en el 2019 con Macri y en el 2025″, recordó.

El economista sostuvo el financiamiento para el 2027 será mucho más demandante que en los años previos y precisó que el país necesitará unos u$s 10.000 millones adicionales comparado con el 2026.

Por eso, señaló que el boom de Vaca Muerta y la buena performance “no alcanzan” para garantizar tranquilidad absoluta. Y dejó una recomendación: “Seguramente va a hacer falta salir al mercado”.

Sobre el rol de los organismos multilaterales, consideró difícil que el FMI o el Banco Mundial aumenten significativamente su exposición. “Ya tienen bastante exposición a Argentina”, comentó.

De esta forma, instó al Gobierno a no postergar la búsqueda de financiamiento externo para el próximo año. “Con esta mejora (del riesgo país), Argentina está en condiciones de ir al mercado”, completó.