En esta noticia Enfermedad holandesa, inflación y reelección de Milei

El economista Juan Carlos de Pablo analizó el futuro del dólar, donde vinculó la estabilidad cambiaria con el apoyo geopolítico de Estados Unidos de largo plazo. “Un colega me dijo que el equipo económico reflexionó y le está haciendo caso al FMI en aumentar las reservas, pero no es así . Apareció la oportunidad de la caja. Dieron vuelta la tortilla y se están preparando para 2027″, sostuvo.

En una entrevista por LN+, el especialista agregó: “Si el equipo económico tiene la idea de que la corrida contra el dólar de 2025 se puede repetir en 2027, no lo sabés“. Para De Pablo, la “generosidad” financiera de Estados Unidos en 2025 fue una oportunidad técnica específica.

Y subrayó que ese apoyo externo podría no repetirse en el próximo turno electoral. “No está para nada claro que tengas el concurso del tío Sam con la generosidad y la oportunidad que lo tuviste en 2025“, planteó. “Moraleja: tenés que prepararte”, añadió el economista como consejo preventivo para el gobierno de Javier Milei.

De todas formas, fue tajante respecto a quienes piden una devaluación fuerte. Sostuvo que quienes plantean que el dólar debería estar en cinco mil pesos “están soñando”. “No tiene nada que ver con lo que cabe esperar desde el punto de vista de la toma de decisión”, insistió.

Enfermedad holandesa, inflación y reelección de Milei

Más adelante, el economista explicó que Argentina enfrenta hoy un problema de sobreabundancia de divisas. “En este momento, el problema es de oferta. Si el Banco Central no estuviera comprando algunos dólares, quizás (el tipo de cambio estaría menor todavía”, afirmó.

En ese marco, De Pablo identificó a la producción agropecuaria y a las exportaciones energéticas como los grandes motores de esta tendencia.

Bajo este contexto, advirtió sobre el fenómeno de la “enfermedad holandesa” en el país. “Te aparecieron los productos energéticos. Argentina era un país superavitario en materia energética. Gracias al kirchnerismo, nos volvimos un importador neto. Encima tenés 160 millones de toneladas de productos primarios. Llueven los dólares por todos lados“, dijo.

Por otro lado, se refirió a la evolución de la inflación, que dio 2,1% en mayo. De Pablo relativizó la cifra con respecto a las registradas en años anteriores y señaló: “Comparado a lo de antes, es nada. Ahora discutimos 2,1 o 2,2. En materia de inflación, la novedad es más Estados Unidos que la Argentina”.

También se refirió a la probabilidad de reelección de Javier Milei y consideró que es “muy alta”. “Moraleja. Si usted tiene hoy una buena oportunidad de negocio, y me dice que está dudando, no es por el tema de la probabilidad, sino porque el costo de pifiar puede ser muy grande”, completó.