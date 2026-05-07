El programa económico de Javier Milei logró instalar hitos que, hasta hace poco, estaban fuera de la discusión pública entre los economistas del círculo rojo. Para Miguel Kiguel, exsecretario de Finanzas y director de Econviews, actualmente hay matices a considerar. “El equilibrio fiscal hasta ahora no estaba en la agenda pública en general y últimamente se mantiene. Eso es parte del plan y creo que es positivo”, valoró Kiguel. A ese saneamiento de las cuentas se suma la normalización de una gestión previa que el economista calificó de “disfuncional”. Es por esto que el exsecretario de Finanzas enfatizó que el actual mandatario “nos sacó de una economía que era totalmente incongruente, con controles cambiarios por todos lados, con importaciones que no se podían realizar. Creo que todo eso también se solucionó; ha desregulado mucho, ha abierto la economía”. Sin embargo, donde Kiguel identifica el “centro del debate” es en la gestión de las variables monetarias y el tipo de cambio. A pesar de los avances, el economista marcó una diferencia entre las expectativas iniciales y la realidad actual. “Si uno miraba todas las reformas que se han hecho en la economía desde que subió Milei, uno hubiera dicho que para esta época ya no habría más cepo. Uno hubiera dicho que el dólar iba a estar flotando, y eso no pasó”, disparó. Esta situación generó fuertes intercambios públicos entre Milei y Caputo con figuras como Domingo Cavallo. Al respecto, Kiguel señaló que “el Gobierno reaccionó muy fuerte contra el ‘Mingo’, porque creo que hay toda una historia que empezó cuando Cavallo empezó apoyando mucho a Milei, después se separó”. El analista aclaró que se trata de diferencias basadas en enfoques técnicos: “No tengo que decir que todo está mal, pero sí que hay visiones distintas en cómo manejar la parte cambiaria. Pero eso no quiere decir ignorancia, simplemente son distintas visiones de cómo hacerlo”. Una de las tesis centrales de Kiguel es que, si bien el déficit cero es necesario, no es la única herramienta para erradicar la inflación. El economista puntualizó que “el equilibrio fiscal en Argentina es importante, pero no es lo más importante. No es lo que va a definir, a la larga, si la inflación va a caer”. Para él, la clave reside en la política monetaria, específicamente en “usar la tasa de interés, como hacen todos los países del mundo”, algo que, sostiene, no se ha hecho bajo la gestión actual. Finalmente, Kiguel observó con cautela la salida de la recesión. A diferencia de otros procesos históricos de estabilización, el crecimiento actual parece más esquivo. “Hoy tenemos una economía que está saliendo; va a ser un poquito mejor que el resto de la región, pero nadie está esperando hoy un crecimiento del 8 para este año, ni mucho menos. Está más bien en 2 y medio, 3, los mejores”, explicó. Según Kiguel, “cómo bajamos del 3% que tuvimos ahora en marzo a 1% mensual, todavía no está claro cómo se va a hacer, porque no hay una estrategia que los economistas, por lo menos los que estudiamos temas monetarios, la veamos con claridad”. Es esta falta de hoja de ruta la que genera dudas en plazas como Wall Street, en una economía que, en sus palabras, “no tira como uno querría”.