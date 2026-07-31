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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este viernes, 31 de julio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la matutina definió los números ganadores del día.

En este viernes, 31 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4561 - Escopeta

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 31 de julio

 1°4561 11°1977
 4528  12°7044
 3°4343 13°2404 
 3373  14°0446 
 0240  15°2392 
 6°3197  16°0077
 7354  17°2676 
 0674  18°8684 
 2068  19°3732 
 10°1165 20°5576 

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¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con una escopeta simboliza defensa, control y necesidad de protegerte ante amenazas.

También puede reflejar ira contenida o decisiones drásticas que conviene manejar con calma.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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