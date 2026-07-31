Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este viernes, 31 de julio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la matutina definió los números ganadores del día.

En este viernes, 31 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4561 - Escopeta

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 31 de julio

1° 4561 11° 1977 2° 4528 12° 7044 3° 4343 13° 2404 4° 3373 14° 0446 5° 0240 15° 2392 6° 3197 16° 0077 7° 7354 17° 2676 8° 0674 18° 8684 9° 2068 19° 3732 10° 1165 20° 5576

¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con una escopeta simboliza defensa, control y necesidad de protegerte ante amenazas.

También puede reflejar ira contenida o decisiones drásticas que conviene manejar con calma.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.