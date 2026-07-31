Este viernes, 31 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 8505 (Gato).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 31 de julio

1° 8505 11° 9656 2° 3173 12° 9536 3° 9696 13° 3906 4° 3015 14° 3824 5° 1424 15° 8621 6° 4006 16° 4763 7° 7200 17° 1082 8° 4324 18° 7976 9° 8694 19° 0124 10° 2086 20° 2963

¿Qué significa soñar con Gato?

Soñar con un gato suele simbolizar intuición, independencia y misterio. Señala la necesidad de confiar en tu instinto y proteger tu espacio personal.

Un gato amistoso sugiere buena fortuna y apoyo; uno agresivo o huidizo advierte de engaños o límites difusos. El color y el estado del animal matizan el mensaje del sueño.

Recomendación para los jugadores

Apostar en instantes de crisis emocional puede llevar a decisiones arrebatos. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es necesariol que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.