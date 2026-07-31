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Este viernes, 31 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 8505 (Gato).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 31 de julio

 850511° 9656
 2°317312° 9536
 3°969613° 3906
 4°301514° 3824
 5°142415° 8621
 6°400616° 4763
 7°720017° 1082
 8°432418° 7976
 9°869419° 0124
 10°208620° 2963

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¿Qué significa soñar con Gato?

Soñar con un gato suele simbolizar intuición, independencia y misterio. Señala la necesidad de confiar en tu instinto y proteger tu espacio personal.

Un gato amistoso sugiere buena fortuna y apoyo; uno agresivo o huidizo advierte de engaños o límites difusos. El color y el estado del animal matizan el mensaje del sueño.

Recomendación para los jugadores

Apostar en instantes de crisis emocional puede llevar a decisiones arrebatos. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es necesariol que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.