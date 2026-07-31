Este viernes, 31 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 8505 (Gato).
Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 31 de julio
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|8505
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|9656
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|3173
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|9696
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|3906
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|3015
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|3824
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|1424
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|8621
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|4006
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|7200
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|1082
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|4324
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¿Qué significa soñar con Gato?
Soñar con un gato suele simbolizar intuición, independencia y misterio. Señala la necesidad de confiar en tu instinto y proteger tu espacio personal.
Un gato amistoso sugiere buena fortuna y apoyo; uno agresivo o huidizo advierte de engaños o límites difusos. El color y el estado del animal matizan el mensaje del sueño.
Recomendación para los jugadores
Apostar en instantes de crisis emocional puede llevar a decisiones arrebatos. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.
Además es necesariol que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.