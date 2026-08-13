El S&P Merval se mantiene prácticamente estable, mientras el riesgo país sube y se ubica en 473 puntos básicos. En Wall Street, los ADR argentinos muestran una marcada dispersión, con fuertes avances puntuales y bajas en papeles ligados a materiales, telecomunicaciones y energía.

El índice líder de BYMA con una suba de apenas 0,04%, luego de transitar parte de la jornada en terreno negativo. Durante la rueda llega a operar por debajo de los 2,97 millones de puntos, antes de recuperar posiciones.

El movimiento deja una señal de cautela entre los inversores locales. Mientras el mercado estadounidense encuentra sostén, los activos argentinos muestran dificultades para construir una tendencia homogénea y las compras se concentran en determinados sectores y compañías.

El riesgo país vuelve a subir

Uno de los datos centrales de la jornada pasa por la renta fija. El riesgo país de JP Morgan avanza 0,60% en las últimas 24 horas y llega a 473 puntos básicos, mientras los títulos soberanos muestran movimientos acotados.

Entre los Globales, el GD29 opera en torno a u$s89,94 y sube 0,25%, mientras el GD30 gana 0,11%. A su vez, el GD35 avanza 0,30%, el GD38 suma 0,19%, el GD41 mejora 0,32% y el GD46 gana 0,28%.

Los Bonares muestran un comportamiento más heterogéneo: el AL29 retrocede 0,01%, mientras que el AL30 avanza 0,15%. Más allá de las variaciones diarias, las últimas cinco ruedas todavía exhiben números negativos en buena parte de la curva soberana.

El mercado sigue encontrando dificultades para comprimir de manera sostenida el riesgo soberano. La zona de los 470 puntos vuelve a convertirse en una referencia relevante: aun con mejoras puntuales de los bonos, la prima argentina no logra consolidar un descenso que habilite una nueva etapa de revalorización de la deuda.

ADR: Bioceres y Edenor se despegan del resto

En Nueva York, las acciones argentinas presentan un panorama mucho más dispar.

La gran protagonista es Bioceres, que salta 13,16%, aunque desde un precio muy reducido de u$s0,43. También sobresale Edenor, con una ganancia de 5,51%, seguida por Grupo Financiero Galicia (+1,74%), Grupo Supervielle (+1,69%) e YPF (+1,21%).

Banco Macro gana 0,79%, BBVA Argentina avanza 0,57% e IRSA suma 0,41%.

Del lado negativo, Loma Negra pierde 1,96%, Telecom Argentina retrocede 1,11%, Cresud cae 0,93%, Pampa Energía cede 0,58%, Transportadora de Gas del Sur baja 0,57% y Central Puerto pierde 0,38%.

MercadoLibre, en tanto, opera prácticamente sin cambios, alrededor de los u$s1.828.

La dispersión entre los ADR muestra que no hay, por el momento, una apuesta uniforme por el riesgo argentino. Más que un movimiento generalizado hacia las acciones locales, la rueda está dominada por factores específicos de cada compañía y sector.

En Buenos Aires también hay fuertes diferencias

El panel líder local reproduce esa selectividad. Entre las mayores subas se destaca Edenor (EDN), con un avance de 4,70%, seguida por Metrogas (+2,68%), Supervielle (+1,89%), Banco Macro (+0,87%), Galicia (+0,85%), YPF (+0,70%), BBVA (+0,65%) y Comercial del Plata (+0,90%).

Entre las bajas sobresalen Loma Negra (-2,85%) y Cresud (-1,41%). También retroceden BYMA (-1,17%), Transener (-1,14%), Pampa Energía (-0,89%), Ecogas (-0,78%), Aluar (-0,66%), TGS (-0,44%) y TGNO4 (-0,42%).

Así, aunque el índice se mantiene prácticamente equilibrado, debajo de esa variación marginal aparecen movimientos considerablemente mayores entre los distintos componentes. La estabilidad del Merval esconde, en ese sentido, una rueda de elevada selectividad.

El petróleo cae más de 2%

Otro dato relevante para los activos argentinos pasa por el petróleo. El Brent cotiza a u$s86,83 por barril y cae 2,42% en la jornada.

La baja del crudo tiene una doble lectura para la Argentina. Por un lado, una menor presión sobre los precios internacionales de la energía puede contribuir a moderar las expectativas inflacionarias globales. Por otro, un petróleo más débil reduce el impulso externo para las acciones energéticas argentinas, uno de los sectores con mayor peso dentro del mercado local.

Esto ayuda a explicar parte de la disparidad que muestran los papeles del sector: mientras YPF consigue mantenerse en terreno positivo en Nueva York, Pampa Energía, TGS y Central Puerto operan con bajas.

Qué mira el mercado

La rueda muestra tres velocidades distintas. El Merval permanece prácticamente neutro cerca de los 3 millones de puntos; los ADR consiguen avances importantes, aunque concentrados en pocos nombres; y los bonos todavía no logran generar una compresión sostenida del riesgo país.

Ese desacople resulta relevante. Que el riesgo país permanezca por encima de los 470 puntos muestra que los inversores todavía exigen una prima elevada para aumentar su exposición a la deuda argentina, incluso cuando aparecen mejoras puntuales en los títulos soberanos.

En acciones, en cambio, la dinámica es más selectiva. Los inversores encuentran oportunidades en determinados papeles, pero no aparece una corriente compradora suficientemente extendida como para impulsar con fuerza al índice.

Por ahora, la fotografía del mercado argentino es de estabilidad en el Merval, selectividad en las acciones y cautela persistente en la deuda soberana, con el riesgo país nuevamente en el centro de la escena.