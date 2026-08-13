La titular de La Libertad Avanza, Karina Milei, encabeza este jueves a las 18 la inauguración de la nueva sede bonaerense del partido con un acto que busca marcar el inicio de una nueva etapa en el distrito más poblado del país, rumbo al 2027.

El evento se lleva a cabo en Avenida Caseros 514, en el barrio porteño de San Telmo , y se trata del primer evento partidario del año desde el período electoral. A pesar de tratarse de la conducción política de la provincia de Buenos Aires, la elección de un espacio ubicado en la Ciudad obedece estrictamente a cuestiones operativas y de conectividad logística.

“Es el lugar que permite que toda la provincia pueda trasladarse. Cualquier otro lugar en provincia no tiene la logística que necesitamos. Después LLA tiene sede en cada uno de los 135 distritos ”, explicaron antes fuentes del partido violeta en la Provincia.

Además, la esquina de Caseros y Bolívar se encuentra a 100 metros del “kilómetro cero” de donde comenzó la carrera política del Presidente Javier Milei, en el Parque Lezama, lugar donde el jefe de Estado habló por primera vez con la militancia en su debut como candidato.

“La campaña queda muy lejos todavía“, aseguró el diputado bonaerense Juan Osaba, quien todavía conserva su rol como vicepresidente de la Cámara al no haber concretado aún el enroque con Agustín Romo para presidir el bloque. “Nosotros estamos plantando banderas para el crecimiento del partido, el crecimiento del armado. Esto es como un paso más”, aseguró ante la prensa.

“Tenemos que definir muchas cosas todavía para lo que lo que es la campaña o el año electoral. nosotros estamos pensando en la reelección del Presidente y cómo construir una base fuerte para que tenga respaldo”, agregó.

Desde el entorno de Karina dejaron la puerta abierta a que aparezca el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien esta mañana mantuvo un encuentro con el titular del PRO en el distrito, Cristian Ritondo, para formar una mesa de coordinación amplia con el partido amarillo de cara al año que viene-

De esa convocatoria también participó el secretario del PRO y diputado nacional, Fernando de Andreis, y las espadas armadoras de LLA, los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem. La idea del Gobierno es sellar la alianza con el espacio de Mauricio Macri en el 2027, en todos los distritos posibles a nivel nacional.

La Provincia de Buenos Aires es el más certero, en ese sentido, ya que tanto de parte de Ritondo como de Sebastián Pareja, el titular de LLA bonaerense, expresaron la intención de repetir la exitosa elección del 2025, donde fueron juntos con Santilli a la cabeza y superaron al peronismo en el distrito más difícil.

Los dos encabezaron una reunión esta semana, como antesala del lanzamiento de LLA, paras acordar la agenda en común en la legislatura. Karina Milei ya se había reunido estrictamente con los legisladores del distrito para establecer una agenda de reformas, y luego Pareja dio el gesto de sumar al PRO en esa conversación .

Entre ambos definieron que los dos proyectos bandera en la campaña por la gobernación contra Axel Kicillof va a ser ir en contra de la reelección de los intendentes y alentar una Legislatura Unicameral, para eliminar el Senado bonaerense, como sucede en la mayoría de las provincias del país.

”Hoy Diputados y Senadores se eligen igual y hacen lo mismo. Doble estructura, doble gasto, cero beneficio para el vecino de la provincia. Basta de despilfarro populista. Es hora de liberar a la Provincia más importante del país y devolverle cada peso a los que la sostienen: para la seguridad, para la educación y para la salud de cada vecino”, argumentaron en el comunicado emitido por la alianza.

Desde el sector amarillo también alientan que en la provincia el frente sea incluso más amplio y se incluya también a la UCR, tal como intentaron para el 2025 y finalmente no trascendió el plan. Desde LLA no dieron repuesta oficial a esa propuesta, pero dejan saber que harán lo necesario para asegurarse una victoria.