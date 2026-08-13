Luego que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara la flexibilización de préstamos en dólares para empresas, los bancos celebraron la medida y consideraron que expandirá el crédito.

El BCRA autorizará a los bancos a prestar hasta un 15% de sus depósitos en dólares. Además, establecerá medidas macroprudenciales con respecto a la exigencia del requisito de capitales mínimos para esos préstamos y también límites a la exposición crediticia.

Si bien las entidades estaban a la espera de la reglamentación del Banco Central, la reacción inicial tras la medida fue positiva.

Desde Banco Supervielle aseguraron que se trata de “un paso muy positivo para expandir el crédito, movilizar el ahorro hacia la inversión y potenciar el desarrollo productivo del país”.

“Este cambio promueve una intermediación financiera más eficiente de los ahorros en dólares hacia el sector privado. Tendrá efectos positivos tanto en la captación del ahorro en dólares por parte del sistema financiero, como en la generación de préstamos al sector productivo en dicha moneda. Es un paso más en la dirección correcta”, consideraron, por su parte, desde Adeba.

Mientras los depósitos en dólares del sector privado ya superan los u$s 40.399 millones, el financiamiento en moneda extranjera es apenas el 60% de esa cifra. Si bien creció 45,4% en el último año, representa u$s 24.826 millones y aún no tocó su techo.

“Al ampliar la capacidad de los bancos para otorgar financiamiento en dólares, se generan más oportunidades para que las empresas inviertan, crezcan y generen empleo. Desde Supervielle apoyamos esta y todas las medidas que contribuyan a profundizar el mercado financiero y de capitales”, agregaron en Supervielle.

Estas medidas contribuirán a generar condiciones para el desarrollo del ahorro y del crédito en dólares en los próximos años. Favorecerán, además, que una parte de los dólares que los argentinos mantienen en efectivo o el exterior, se canalice hacia el sistema formal", concluyeron en Adeba.