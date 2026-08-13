El nuevo mapa industrial: los polos inmobiliarios que las empresas eligen para sus mega inversiones

En esta noticia El otro proyecto que preparan en Añelo

Vaca Muerta sigue sumando inversiones en Añelo. DYPSA Group e IDERO desarrollarán un nuevo centro logístico en el Parque Industrial de la localidad, donde ya tienen presencia con otros proyectos.

Según pudo saber El Cronista, la inversión será de u$s 26 millones. El desarrollo se hará sobre un predio de 30.000 metros cuadrados y tendrá galpones, depósitos y espacios de coworking para empresas petroleras y proveedores que trabajan en la zona.

El proyecto se suma a un mercado inmobiliario que en los últimos años incorporó nuevos tipos de desarrollos. Durante los primeros años, buena parte de los emprendimientos estuvieron concentrados en sumar camas para los trabajadores que llegaban a los yacimientos.

Con el tiempo, a los departamentos, hoteles y complejos corporativos se sumaron oficinas, espacios comerciales y parques logísticos. Constructoras, empresas de servicios petroleros, transportistas y proveedores instalaron bases permanentes desde donde coordinan parte de sus operaciones.

La localidad cuenta actualmente con más de 10.000 habitantes permanentes y otros 10.000 temporarios. A ellos se suman entre 25.000 y 35.000 trabajadores que ingresan y egresan diariamente vinculados a la actividad hidrocarburífera.

Las proyecciones indican que la población podría alcanzar las 50.000 personas hacia 2032. Hace poco más de una década, Añelo tenía menos de 3000 habitantes.

El otro proyecto que preparan en Añelo

Las desarrolladoras también avanzarán con un polo comercial y de servicios en el casco urbano, en un terreno ubicado a una cuadra de la Municipalidad.

En este caso, la inversión prevista es de u$s 15 millones. Allí se construirán locales comerciales, oficinas, gimnasios, consultorios y un centro médico. Así, entre los dos proyectos desembolsarán u$s 41 millones.

“Este acuerdo da la posibilidad de encarar emprendimientos diferentes a lo actual en Vaca Muerta”, señaló Issel Kiperszmid, CEO y fundador de DYPSA Group.

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Ambas empresas ya tienen negocios en la zona. DYPSA desarrolló Wenelen Suites, un complejo de departamentos equipados que funciona integrado al Wenelen Executive Hotel. La empresa lanzó la tercera etapa después de vender la totalidad de las dos anteriores.

IDERO, por su parte, llegó a Añelo en 2021 y está detrás de Espacio Añelo, un proyecto de u$s 64 millones compuesto por tres edificios habitacionales de seis pisos y otro de oficinas, con capacidad para 340 plazas.

También desarrolló Añelo Central I, un edificio modular de seis pisos con capacidad para otras 96 plazas.

La construcción industrializada comenzó a ganar terreno en la zona durante el último año. En varios emprendimientos, cerca del 90% de la estructura se fabrica fuera de Neuquén y luego se traslada para completar el montaje.

Construir en Añelo puede costar hasta un 50% más que en Buenos Aires. Entre los factores que encarecen las obras aparecen la logística, el traslado de materiales, la disponibilidad de mano de obra especializada y la menor cantidad de proveedores.

A los nuevos emprendimientos se suma una oferta inmobiliaria que continúa creciendo. En la actualidad, Añelo tiene más de 30 proyectos en distintas etapas, frente a los cuatro o cinco que había en 2021.