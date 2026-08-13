Al cierre de los mercados de este jueves, 13 de agosto de 2026, la cotización del dólar blue a $ 1.520. Esta cifra demuestra una variabilidad de 0,99% en relación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva, marcando un aumento en su valor en comparación con los días pasados. Este incremento sugiere un interés creciente en el mercado paralelo, lo que podría tener implicaciones para la economía en general.

La variación del dólar blue en el último año

La volatilidad económica de la última semana del dólar blue es del 17.73%, lo que es un comportamiento inestable y con muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual de 17.64%.

En los últimos 12 meses, el dólar blue ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.570, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Qué es el dólar MEP?

Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.

Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.

¿Cómo comprar dólar MEP?

Para conseguir dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares.

Algunos bancos autorizan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).