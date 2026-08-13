Los inversores institucionales tienen como núcleo de cartera a un puñado de empresas líderes en tecnología, consumo, salud, finanzas y energía. Muchas de esas compañías cuentan con Cedears disponibles en Argentina, lo que permite a los inversores locales participar de esos mismos negocios en pesos y con liquidación en el mercado local.

Si queremos saber qué empresas conviene mirar al armar una cartera con certificados de depósito, primero hay que identificar quiénes son los grandes gestores de activos que administran el dinero de fondos de pensión, aseguradoras, fondos soberanos y millones de ahorradores en todo el mundo.

BlackRock, Vanguard y los gigantes de Wall Street

Estas firmas administran carteras masivas para fondos de pensión, seguros, fondos soberanos y ahorradores minoristas a través de fondos comunes y ETFs.

Sus decisiones de inversión influyen en los precios de las acciones y marcan tendencias en los mercados globales. Estos son los grandes fondos:

BlackRock (EE.UU.), líder mundial por activos bajo gestión.

Vanguard Group (EE.UU.), segunda en el ranking global.

Otras gestoras de primer nivel como State Street, Fidelity, J.P. Morgan Asset Management, Allianz, Capital Group y Goldman Sachs Asset Management.

A nivel de inversores institucionales puros (fondos de pensión, fondos soberanos, etc.), los mayores actores incluyen al Fondo de Pensiones del Gobierno de Japón (GPIF), al Norges Bank Investment Management de Noruega y a la China Investment Corporation, entre otros, que en conjunto manejan cientos de billones de dólares en activos.

Qué buscan los grandes fondos

Las compañías que más de cerca miran reúnen varias de estas características:

Liderazgo de mercado : ocupan los primeros puestos en sus industrias y tienen ventajas competitivas difíciles de replicar.

Generación de caja libre : producen flujos de fondos consistentes que les permiten reinvertir, pagar dividendos y recomprar acciones.

Exposición a tendencias estructurales : están bien posicionadas en temas de largo plazo como la inteligencia artificial, la nube, el consumo básico, el envejecimiento poblacional y la transición energética.

Alta liquidez: son acciones muy negociadas en los mercados de EE.UU., lo que facilita la entrada y salida de grandes inversores.

Las estrellas de las carteras institucionales: tecnología e IA: l

En el centro de las carteras de los grandes fondos se encuentran Apple, con su ecosistema de productos y servicios y alta fidelidad de usuarios, y Microsoft, líder en software empresarial, nube (Azure) y herramientas de IA.

Nvidia

Aparece como el principal proveedor de chips para centros de datos y aplicaciones de IA, mientras que Alphabet (Google) combina Search, YouTube y Google Cloud con fuerte inversión en inteligencia artificial.

Meta Platforms

Domina las redes sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp) y la publicidad digital, y Amazon mantiene su liderazgo en e‑commerce y AWS (nube), con márgenes en mejora.

A estas se suman Taiwan Semiconductor (TSM), fabricante clave de semiconductores avanzados para Nvidia, Apple y otros, y Palantir , proveedora de software de análisis de datos para gobiernos y empresas y uno de los Cedears más operados en la bolsa local.

Recientemente, la CNV aprobó Cedears de empresas como CoreWeave (infraestructura de IA), Astera Labs (conectividad para centros de datos) y C3.ai (plataforma de IA aplicada a energía), que refuerzan la exposición a la inteligencia artificial desde el mercado local.

Finanzas y pagos digitales, protagonistas de los grandes fondos

En el segmento financiero y de pagos, Visa y Mastercard se imponen como líderes en pagos digitales, con márgenes elevados y crecimiento estructural.

American Express complementa esta exposición al gasto de consumidores de alto ingreso y servicios financieros premium, mientras que Bank of America, Citigroup y JPMorgan dan acceso al sistema financiero de EE.UU., con dividendos y ciclos ligados a tasas y crédito.

Del petróleo tradicional a la energía nuclear

En energía tradicional, Occidental Petroleum se destaca por su fuerte generación de caja y es una de las apuestas más comentadas de grandes inversores en el sector, mientras que Vista Energy tiene presencia relevante en el ranking de Cedears más operados en Argentina.

Schlumberger, como proveedora de servicios petroleros, aporta exposición global a la actividad upstream, y Constellation Energy, uno de los mayores generadores de energía limpia en EE.UU., fue habilitada recientemente como Cedear.

Salud e innovación

En salud y biotecnología, Medtronic se posiciona como referente en dispositivos médicos con presencia global, y AbbVie, Amgen, Pfizer y Johnson & Johnson son también clave en carteras de salud de largo plazo.

En cuanto a la innovación, Rigetti Computing gana lugar, dedicada a computación cuántica aplicada a ciencia y salud, y AST SpaceMobile, enfocada en telecomunicaciones satelitales para conectar smartphones directamente desde el espacio, figuran entre los Cedears más recientes autorizados por la CNV.

Los más operados por minoristas argentinos

Los datos del mercado local muestran que las preferencias de los inversores argentinos en Cedears se alinean, en buena medida, con las de los grandes fondos globales.

Según información de BYMA, brokers y analistas, entre los Cedears más operados figuran el ETF SPY (que replica el S&P 500), Apple, Amazon, Microsoft, Tesla, Nvidia, Meta, Alphabet, MercadoLibre, Palantir, Vista Energy, Micron, Nu Holdings, Coca‑Cola y Gold (GLD) , entre otros.

También tienen volumen relevante ETFs como QQQ (Nasdaq 100, con fuerte peso en tecnología) y EEM (mercados emergentes).

En las carteras recomendadas por brokers se repiten nombres tecnológicos como Nvidia, Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon, Apple, TSM, Palantir, CoreWeave, C3.ai y Astera Labs.

Tamibién Cedears defensivos y de dividendos como Procter & Gamble, PepsiCo, Coca‑Cola, Walmart, Costco, Johnson & Johnson, Pfizer, Verizon, Altria, Philip Morris, Chevron, ExxonMobil, AbbVie, Amgen y Schlumberger.

Se suman compañías financieras y de pagos como Visa, Mastercard, Bank of America, Citigroup, JPMorgan, American Express, Moody’s y Robinhood . De energía y recursos tienen protagonismo como Vista Energy, Occidental Petroleum, Chevron, ExxonMobil, Constellation Energy, Oklo y Vale .

Las decisiones del minorista argentino se muestran alineadas a las ideas de fondo que manejan los grandes gestores: apostar a empresas líderes, con modelos de negocio probados y exposición a tendencias de largo plazo.

¿Cómo invertir en Cedears?

Para invertir en Cedear solo es necesario abrir una cuenta en un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) o en una plataforma de inversión habilitada por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Una vez abierta la cuenta y transferidos los fondos, el inversor puede comprar y vender Cedear de forma similar a como opera acciones locales .

Antes de invertir, los especialistas recomiendan analizar aspectos como el perfil de riesgo, el horizonte de inversión y las características de cada empresa. También sugieren diversificar la cartera para evitar depender exclusivamente del desempeño de una sola compañía o sector.

La experiencia reciente muestra que los Cedear continúan siendo una de las puertas de entrada más utilizadas por los argentinos para acceder a los mercados internacionales. Y aunque algunos papeles sorprendieron por sus extraordinarias ganancias acumuladas en 2026, las preferencias de los inversores siguen concentradas en empresas vinculadas a la inteligencia artificial, la tecnología y la innovación, sectores que hoy marcan el ritmo de la economía global.