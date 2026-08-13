En un avance científico y tecnológico que promete transformar la exploración espacial, la corporación estatal rusa Rosatom ha desarrollado un prototipo de motor eléctrico de plasma basado en un acelerador magnético de plasma.

El nuevo motor tendría la capacidad de reducir de manera significativa el tiempo de viaje hacia Marte, disminuyéndolo de casi un año a un rango de entre 30 y 60 días. Este progreso representa un potencial considerable para las próximas misiones tripuladas de ida y vuelta.

El motor de Rosatom que actualmente se desarrolla y prueba en Rusia.

Cómo funciona el nuevo motor de plasma

El motor opera acelerando partículas cargadas entre dos electrodos sometidos a un alto voltaje. La interacción entre la corriente eléctrica y el campo magnético generado expulsa estas partículas, creando un empuje constante que propulsa la nave a velocidades superiores a las alcanzadas por los motores químicos convencionales. Su impulso específico excede los 100 kilómetros por segundo y la fuerza de empuje se sitúa en un mínimo de 6 Newtons, con una potencia media operativa de aproximadamente 300 kilovatios en modo pulsado-periódico.

La nueva tecnología no solo permite incrementar la velocidad de las naves espaciales, sino que logra una eficiencia de combustible notablemente superior, disminuyendo la cantidad requerida hasta por diez veces en comparación con los sistemas químicos tradicionales. Además, al permitir misiones más expeditas, reduce el riesgo de exposición prolongada a la radiación cósmica que enfrentan los astronautas en el espacio profundo.

Sitio para pruebas y lo que viene para los viajes espaciales

Hoy en día, Rosatom lleva a cabo la construcción de una infraestructura experimental de gran envergadura en su sitio de Troitsk, que comprende una cámara de vacío de 4 metros de diámetro y 14 metros de longitud. Esta instalación, dotada de sistemas avanzados de bombeo de vacío y gestión térmica, ofrece la capacidad de simular las condiciones del espacio para evaluar el motor y garantizar su correcto funcionamiento.

El motor constituye una parte esencial de los planes de Rosatom para el desarrollo de remolcadores espaciales nucleares, vehículos con propulsión avanzada que podrán facilitar la exploración interplanetaria, al reducir notablemente los costos y los tiempos operativos de las misiones subsiguientes.

Se anticipa que las primeras pruebas de prototipos en el espacio se llevarán a cabo hacia el año 2030.

Marte, el objetivo de Elon Musk para salvar a la humanidad.

El salto en velocidad hacia Marte

Para concretar el viaje a Marte en 30 días, una nave espacial debe promediar una velocidad cercana a las 310.000 Km/h. Este avance en velocidad representa una transformación fundamental en la tecnología espacial. Aunque los cohetes químicos continuarán siendo esenciales para superar la gravedad terrestre y alcanzar la órbita inicial, el motor de plasma se perfila como el sistema principal para viajes interplanetarios.

No obstante, este desarrollo prometedor enfrenta diversos desafíos. Persisten ciertas inquietudes sobre la capacidad de producción en masa y el mantenimiento de las especificaciones prometidas, particularmente en contextos de presupuestos y pruebas a gran escala. Asimismo, la futura integración de tecnología nuclear en estos sistemas podría potenciar aún más estas capacidades, permitiendo una autonomía extendida en misiones espaciales.

Las repercusiones para la humanidad y los próximos pasos

El avance de los científicos rusos representa un salto tecnológico significativo, con implicaciones no solo para la exploración de Marte, sino también para establecer bases y colonias humanas en otros planetas. Los viajes espaciales más rápidos y seguros podrían abrir la puerta a una nueva era marcada por la exploración y expansión humana fuera de la Tierra.

Rosatom ha dado un gran paso con la creación del prototipo y las próximas fases de pruebas serán cruciales para validar su aplicabilidad real en misiones espaciales tripuladas. De concretarse, llegar a Marte en tan solo un mes podría dejar de ser ciencia ficción y convertirse en una realidad tangible en un futuro cercano.

Innovador motor eléctrico de plasma impulsa la exploración espacial

La investigación en propulsión espacial avanza hacia sistemas híbridos, combinando motores de plasma y tecnologías nucleares para garantizar autonomía en misiones prolongadas hacia destinos lejanos.

Rosatom planea colaborar con agencias internacionales para maximizar el desarrollo de estas tecnologías, fomentando el intercambio de conocimientos y recursos en la exploración espacial del futuro.