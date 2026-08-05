Las Obligaciones Negociables (ONs) son uno de los instrumentos más utilizados por quienes buscan obtener una renta fija sin asumir demasiada volatilidad. Emitidas por empresas privadas, permiten invertir en deuda corporativa a cambio del cobro de intereses y la devolución del capital en una fecha determinada.

Sin embargo, no todas ofrecen el mismo nivel de seguridad. Dentro del mercado argentino, apenas cinco compañías cuentan con obligaciones negociables que poseen la máxima calificación crediticia (AAA), una distinción que identifica a las emisiones con menor riesgo de incumplimiento y que suele convertirlas en una de las principales opciones para los inversores de perfil conservador o moderado.

¿Qué significa que una obligación negociable tenga calificación AAA?

Antes de comprar una obligación negociable, es importante revisar la calificación de riesgo asignada por agencias especializadas, como Moody’s y FIX. Estas entidades analizan distintos aspectos financieros de cada emisión y estiman la capacidad que tendrá el emisor para pagar los intereses y devolver el capital en tiempo y forma.

La categoría AAA representa la nota más alta que puede recibir una emisión de largo plazo y refleja una capacidad excepcional para cumplir con sus compromisos financieros . En términos prácticos, implica que la probabilidad de incumplimiento es muy baja en comparación con emisiones de categorías inferiores.

Es importante tener en cuenta que la calificación corresponde a cada emisión y no necesariamente a la empresa en su conjunto. Una misma compañía puede tener obligaciones negociables con distintas notas, dependiendo de factores como el plazo, la moneda o la estructura del bono.

Sin embargo, la calificación no es el único aspecto que conviene analizar antes de invertir. En diálogo con El Cronista, el asesor financiero y economista Nahuel Bernués señaló que una buena obligación negociable también depende de la fortaleza financiera de la empresa que la emite.

Entre los factores más importantes mencionó que la compañía genere ingresos en la misma moneda en la que emitió la deuda, mantenga niveles saludables de endeudamiento, cuente con una buena cobertura de intereses y tenga un cronograma de vencimientos escalonado que evite fuertes concentraciones de pagos.

Las cinco empresas argentinas con ON calificadas AAA

Actualmente, solo cinco compañías concentran las obligaciones negociables con la máxima calificación dentro del mercado local. Se trata de empresas líderes de distintos sectores económicos, lo que también permite diversificar una cartera de inversión.

Para Bernués, dentro de este universo hoy sobresalen especialmente las compañías vinculadas al sector energético. “ Las indicadas son las energéticas exportadoras , porque generan los dólares con los que pagan la deuda y eso reduce el descalce de moneda que castiga a otros emisores locales: PAE, YPF, Pampa y Vista”, sostuvo.

IRSA

La desarrolladora inmobiliaria cuenta con varias emisiones calificadas AAA:

IRCNO - vence el 23/10/2027 - Precio: u$s 101,44 - TIR: 4,63%

IRCOO - vence el 23/10/2029 - Precio: u$s 105,64 - TIR: 5,39%

IRCFO - vence el 22/06/2028 - Precio: u$s 106,71 - TIR: 4,39%

IRCPO - vence el 31/03/2035 - Precio: u$s 107,61 - TIR: 6,81%

Cresud

CS44O - vence el 17/01/2027 - Precio: u$s 103,55 - TIR: 4,51%

CS47O - vence el 15/11/2028 - Precio: u$s 103,60 - TIR: 5,86%

CS49O - vence el 02/09/2027 - Precio: u$s 105,30 - TIR: 4,74%

YPF

La petrolera posee una de las mayores ofertas de ON con calificación AAA del mercado, con vencimientos que van desde 2026 hasta 2034:

YFCJO - vence el 16/10/2032 - Precio: u$s 105,69 - TIR: 6,67%

YFCKO - vence el 22/11/2026 - Precio: u$s 101,45 - TIR: 1,45%

YM34O - vence el 17/01/2034 - Precio: u$s 108,19 - TIR: 6,76%

YM35O - vence el 27/02/2027 - Precio: u$s 102 - TIR: 5,32

YM37O - vence el 07/05/2027 - Precio: u$s 102,94 - TIR: 3,45%

YM38O - vence el 22/07/2027 - Precio: u$s 103,74 - TIR: 3,87%

YM39O - vence el 22/07/2030 - Precio: u$s 109,86 - TIR: 5,97%

YM41O - vence el 08/01/27- Precio: u$s 102,27 - TIR: 5,16 %

YM42O - vence el 02/03/2029 - Precio: u$s 104,85 - TIR: 5,10%

YMC1O - vence el 27/06/2029 - Precio: u$s 107,60 - TIR: 4,45%

YMCIO - vence el 30/06/2029 - Precio: u$s 105,11 - TIR: 6,00%

YMCXO - vence el 11/09/2031 - Precio: u$s 110,41 - TIR: 6,13%

YMCYO - vence el 10/10/2028 - Precio: u$s 102,78 - TIR: 5,29%

YMCZO - vence el 10/10/2028 - Precio: u$s 106,31 - TIR: 4,07%

Pampa Energía

MGCMO - vence el 09/10/2031 - Precio: u$s 108,51 - TIR: 6,06%

MGCOO - vence el 16/12/2034 - Precio: u$s 107,28 - TIR: 6,84%

MFCRO - vence el 14/11/2037 - Precio: u$s 105,35 - TIR: 7,18%

Pan American Energy

PN35O - vence el 27/09/2029 - Precio: u$s 105,05 - TIR: 5,32%

PN36O - vence el 13/11/2031 - Precio: u$s 106,79 - TIR: 5,83%

PN37O - vence el 13/11/2028 - Precio: u$s 102,32 - TIR: 5,25%

PNDCO - vence el 30/04/2027 - Precio: u$s 104,11 - TIR: 1,82%

PNXCO - vence el 30/04/2032 - Precio: u$s 110,38 - TIR: 6,03%

Según el economista, estas compañías además presentan buenas perspectivas de crecimiento y un flujo de ingresos que fortalece su capacidad de repago. Dentro del grupo, consideró que Pan American Energy ofrece un perfil más defensivo , mientras que YPF y Pampa Energía tienen un mayor potencial de crecimiento, aunque más condicionado al desarrollo de Vaca Muerta.

¿Cuáles son las principales ventajas de invertir en obligaciones negociables?

Más allá del rendimiento que ofrece cada emisión, las obligaciones negociables presentan una serie de características que explican por qué ganaron espacio dentro de las carteras de inversión.

Una de sus principales ventajas es que cuentan con un cronograma de pagos definido desde el momento de la emisión. Esto permite conocer cuándo se cobrarán los intereses y en qué fecha se devolverá el capital, especialmente en los instrumentos a tasa fija.

Fuente: Shutterstock Mehaniq

Otro aspecto importante es la existencia de calificaciones de riesgo. Aunque no son obligatorias, la mayoría de las empresas decide obtenerlas porque brindan mayor información al mercado y facilitan la incorporación de estos títulos en las carteras de inversores institucionales.

Algunas emisiones también cuentan con garantías específicas, como reales, fiduciarias o de sociedades de garantía recíproca, lo que suma una capa adicional de protección para el inversor.

Además, existe una amplia variedad de obligaciones negociables, con distintos plazos, monedas, tipos de tasa y formas de amortización, lo que permite encontrar alternativas adaptadas a perfiles conservadores, moderados o más agresivos.

Otra ventaja es la liquidez. Si bien muchos inversores mantienen las ON hasta el vencimiento para cobrar todos los intereses pactados, también pueden venderlas en el mercado secundario antes de esa fecha. Sin embargo, en algunas emisiones de corto plazo el volumen negociado es reducido, por lo que puede resultar más difícil encontrar compradores.

Más allá de estas características, Bernués recomendó no concentrar toda la cartera de renta fija en un mismo sector , incluso cuando se trate de emisores de alta calidad crediticia. También aconsejó revisar las condiciones particulares de cada emisión, como la ley aplicable, las garantías y el nivel de prioridad de cobro en caso de incumplimiento.

¿En qué se diferencian las ON de las acciones y de los bonos?

La diferencia principal entre una obligación negociable y una acción radica en el vínculo que establece el inversor con la empresa. Quien compra una ON actúa como acreedor, mientras que quien adquiere acciones se convierte en accionista y participa del capital de la compañía.

Además, las ON pertenecen a la categoría de renta fija, ya que las condiciones de pago quedan establecidas desde el inicio. En cambio, las acciones son instrumentos de renta variable y su rendimiento depende del comportamiento del mercado.

Respecto de los bonos públicos, la mecánica de funcionamiento es prácticamente la misma. La diferencia es quién toma el financiamiento: las obligaciones negociables son emitidas por empresas privadas, mientras que los bonos son colocados por el Estado nacional, las provincias o los municipios.