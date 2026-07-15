Elecciones 2027: qué hacer con las ON ante un posible cambio de gobierno y cómo invertir
Tras la fuerte suba que registraron las obligaciones negociables, muchos inversores empiezan a preguntarse si conviene mantenerlas o venderlas antes de las elecciones de 2027. Un informe analiza los distintos escenarios y qué estrategia podría resultar más conveniente según cada escenario.
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 15 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.