A poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027, muchos inversores comienzan a revisar sus carteras para evaluar cómo podría impactar un eventual cambio de gobierno sobre sus inversiones.

La duda cobra especial relevancia entre quienes tienen obligaciones negociables (ON), un instrumento que en los últimos años se consolidó como una de las principales alternativas para dolarizar ahorros y obtener renta en moneda dura.

En este contexto, un informe elaborado por Doctor de Tus Finanzas analizó distintos escenarios electorales y evaluó cuándo conviene mantener las ON en cartera y cuándo podría ser conveniente venderlas para recomprarlas más adelante.

Por qué las elecciones de 2027 vuelven a poner el foco sobre las ON

Las obligaciones negociables atravesaron un cambio importante durante el último año. La baja del riesgo país impulsó una fuerte suba en sus precios y redujo los rendimientos que ofrecen en el mercado secundario.

Según el informe, este escenario abrió un nuevo interrogante. “El inversor acostumbrado a rendimientos cercanos al 10% ya no está tan cómodo al adquirir tasas cercanas al 6%, lo que nos hace analizar escenarios posibles para 2027 y pensar si estratégicamente tiene sentido mantener títulos que cotizan 15% por encima de su par o vender esperando una posible corrección que permita comprar a mejores tasas”, explica.

Los tres escenarios que analizan los especialistas

Para responder esa pregunta, el informe proyectó el comportamiento de distintas ON bajo tres escenarios posibles para las elecciones presidenciales.

Escenario 1: volatilidad moderada

El primer escenario toma como referencia el comportamiento observado durante las elecciones legislativas de 2025.

En ese caso, el ruido político provocaría una suba transitoria de las tasas, pero sin alterar el rumbo económico. Según las estimaciones, vender las ON para recomprarlas posteriormente permitiría obtener una ganancia adicional de entre 0,6% y 2,4%, dependiendo del bono.

Sin embargo, los autores consideran que la diferencia es demasiado acotada como para justificar asumir el riesgo operativo de salir del mercado.

La única excepción sería la obligación negociable DNC5, cuyo corto plazo al vencimiento hace que mantener la posición resulte más conveniente incluso con un aumento de la volatilidad.

Escenario 2: continuidad del rumbo económico

El segundo escenario contempla que las tasas permanezcan cerca de los niveles actuales y que el proceso electoral transcurra sin sobresaltos.

En este contexto, el informe indica que vender las ON implicaría resignar entre 4% y 6% de rendimiento por asumir costos de operación innecesarios. “Si vos creés que los Milei siguen en el poder, no hacer nada con tu cartera es la mejor opción”, sostiene.

Escenario 3: cambio de rumo político

El escenario más negativo supone un cambio de signo político que genere dudas sobre la continuidad del programa económico, similar al impacto que tuvieron las PASO de 2019 sobre los activos argentinos.

En ese caso, el riesgo país volvería a subir, los precios de las ON caerían y las tasas aumentarían hasta niveles cercanos al 12%, o incluso superiores.

Para quienes hubieran vendido previamente sus posiciones, el informe estima que recomprar los bonos luego de la corrección permitiría obtener una ventaja de entre 7,1% y 10,9% respecto de quienes decidieron mantenerlos durante toda la volatilidad.

“Si vos creés que los Milei van a perder el poder y un partido contrario al mercado va a estar gestionando el país en 2027, desarmar tus posiciones no es una mala idea para luego pensar en comprar a mejores precios”, indica.

Una vez más, DNC5 aparece como la excepción debido a su corto vencimiento.

¿Qué conviene hacer hoy?

Aunque el informe dedica buena parte de su análisis a un eventual cambio de ciclo político, sus autores consideran que, con la información disponible hasta el momento, ese no es el escenario más probable.

Según el documento, si se toma como referencia el índice de confianza en el Gobierno, los datos de junio muestran un nivel de imagen positiva superior al 40%, un desempeño que, de mantenerse, dejaría al oficialismo cerca de imponerse incluso en primera vuelta.

Bajo ese supuesto, la estrategia recomendada para la mayoría de los inversores es mantener las posiciones. “Los contratos se cumplen y las fluctuaciones de precio son transitorias”, señalan los autores del informe, al destacar que quienes priorizan preservar el capital y obtener renta periódica no deberían intentar anticipar movimientos de corto plazo.

Distinto es el caso de los inversores con un enfoque más táctico. Para quienes consideran probable un cambio de rumbo político en 2027, el informe sostiene que podría tener sentido reducir la exposición a las obligaciones negociables de mayor duración y esperar una eventual corrección para volver a ingresar a mejores precios.

Las ON que siguen recomendando los especialistas

Pese al análisis electoral, Doctor de Tus Finanzas considera que las obligaciones negociables continúan siendo una herramienta válida para una cartera conservadora, siempre que se privilegien emisores de primera línea y con la máxima calificación crediticia.

En ese sentido, el informe recomienda privilegiar compañías con máxima calificación crediticia, modelos de negocios consolidados y capacidad demostrada para cumplir con sus compromisos financieros incluso en escenarios económicos adversos. Entre las emisiones que destacan figuran: