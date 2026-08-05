MercadoLibre presentará este miércoles, tras el cierre de Wall Street, los resultados correspondientes al segundo trimestre. Después de otro período de fuerte crecimiento, el mercado llega con expectativas elevadas, aunque el foco ya no estará únicamente en cuánto aumentaron las ventas o las ganancias.

Los inversores buscarán confirmar que la compañía puede seguir expandiendo simultáneamente su negocio de comercio electrónico y Mercado Pago sin deteriorar la rentabilidad, en un contexto donde las inversiones y la cartera de créditos ganan cada vez más peso en la historia de crecimiento.

Las acciones acumulan una suba cercana al 5% en el último mes y el consenso de Wall Street mantiene una recomendación de compra, con un precio objetivo promedio que todavía implica un potencial alcista de alrededor del 17%.

El consenso espera otro trimestre de fuerte expansión

Las proyecciones del mercado apuntan a ingresos cercanos a los u$s 9.900 millones, lo que representaría un crecimiento interanual del 43,3%, por encima del avance del 33,8% registrado en igual trimestre del año pasado.

Además, los analistas prácticamente no modificaron sus estimaciones durante el último mes, una señal de confianza en la continuidad del modelo de negocios de la empresa.

El antecedente también juega a favor. En el trimestre anterior, MercadoLibre sorprendió al mercado al reportar ingresos por u$s 8.850 millones, un crecimiento del 49%, junto con 84 millones de usuarios activos diarios, un 25,4% más que un año atrás.

El mercado mirará mucho más que la facturación

Más allá de los ingresos, los analistas coinciden en que la atención estará puesta sobre variables vinculadas con la calidad y la sustentabilidad del crecimiento.

Rodrigo Fregenal, CEO de Ref Capital, explicó a El Cronista que espera “un balance sólido en términos de crecimiento, tanto en comercio electrónico como en Mercado Pago”, aunque considera que el verdadero foco estará “menos en la facturación y más en la evolución de los márgenes, el riesgo crediticio y las señales que brinde la compañía sobre su rentabilidad futura”.

Esa mirada coincide con el Informe de Independencia elaborado por Gastón Lentini. En el documento, el estratega advierte que “el principal riesgo hoy es la compresión de márgenes” y que “el mercado todavía necesita ver cuándo las inversiones actuales empezarán a traducirse en mayor rentabilidad”.

El documento agrega que también habrá que seguir de cerca “el crecimiento acelerado del crédito, la competencia en Brasil y la exposición a economías volátiles como Argentina y México”.

Además, alerta que “si la mora sube o la competencia obliga a seguir subsidiando envíos durante más tiempo del esperado, la presión sobre los resultados podría continuar”.

En la misma línea, Facundo Barrera, socio de Fincoach, sostuvo que los fundamentos del negocio se mantienen muy sólidos. Recordó que en los últimos resultados el GMV (valor bruto de las mercancías vendidas) creció 34% interanual, mientras que el TPV (volumen total de pagos) de Mercado Pago avanzó 54%.

Sin embargo, advirtió que la empresa ostenta una compresión de márgenes producto de la fuerte reinversión que realiza para ganar participación de mercado.

“MercadoLibre está invirtiendo en construir una ventaja competitiva de largo plazo. Esa estrategia presiona la rentabilidad inmediata, pero fortalece el retorno esperado hacia adelante”, señaló.

Mercado Pago vuelve a ser la variable más sensible

El negocio financiero también puede volver a generar ruido en los resultados contables. El crecimiento de la cartera de créditos obliga a MercadoLibre a registrar provisiones por pérdidas esperadas, incluso cuando esos préstamos todavía no presentan mora. Esa contabilización puede reducir la utilidad del período y amplificar la reacción del mercado.

El Informe de Lentini recuerda que el balance anterior dejó una enseñanza importante para los inversores. “La compañía mostró un crecimiento excepcional en ventas, pagos y volumen operado, pero la caída de márgenes generó una fuerte reacción negativa en la acción”.

Al mismo tiempo, destaca que los activos bajo gestión de Mercado Pago alcanzaron “casi u$s 20.000 millones”, con un crecimiento interanual del 77%, una señal de que los usuarios continúan profundizando su vínculo financiero con la plataforma.

Lentini recordó en charla con este medio que ese efecto contable sorprendió al mercado en el trimestre anterior y provocó una fuerte corrección de la acción.

“Después del último balance el papel cayó desde la zona de u$s 1800 hasta cerca de u$s 1600, donde finalmente aparecieron grandes oportunidades de compra. Ahora vuelve a acercarse a los u$s 2000 justo antes de otra presentación de resultados”, afirmó.

Para quienes ingresaron en esos niveles más bajos, el asesor considera que podría ser prudente tomar ganancias parcialmente antes del anuncio. En cambio, sostuvo que el inversor de largo plazo debería enfocarse en la calidad estructural del negocio.

“Para los inversores de largo plazo solo tengo para decir que es una enorme empresa y que pueden dormir tranquilos, más allá de las fluctuaciones que el corto plazo pueda generar”, señaló.

Para Lentini, la discusión ya no pasa por la capacidad de crecimiento de la empresa. “La empresa continúa ganando escala, fortaleciendo su red logística y convirtiendo a Mercado Pago en una plataforma financiera cada vez más completa. El problema no está en el crecimiento, que sigue siendo extraordinario, sino en el costo de sostenerlo. La gran pregunta hacia adelante será si la compañía logra transformar estas inversiones actuales en mayor rentabilidad futura. Si lo consigue, la caída reciente de la acción podría terminar siendo una oportunidad; si no, el mercado seguirá castigando la presión sobre los márgenes”, sentenció.

Wall Street todavía le ve recorrido

El consenso sigue mostrando una visión positiva sobre la acción.

Según S&P Global, que releva a 24 analistas, MercadoLibre mantiene una recomendación promedio de compra, con un precio objetivo de u$s 2215 para los próximos doce meses.

Ese valor implica un potencial de suba del 17,3% respecto de la cotización actual, aunque las estimaciones son amplias: el objetivo más bajo se ubica en u$s 1.750, mientras que el más optimista alcanza los u$s 2.800.

Barrera incluso es algo más optimista y destaca que el consenso que sigue Fincoach ubica el precio objetivo promedio en torno a los u$s 2240, equivalente a un potencial alcista cercano al 18%.

Además, remarcó que la acción cotiza actualmente con un forward P/E de 33 veces, por debajo de su promedio histórico, una valuación que considera atractiva para una compañía que mantiene tasas elevadas de crecimiento.

¿Conviene comprar antes del balance?

Las recomendaciones comienzan a diferenciarse según el perfil del inversor.

Fregenal considera que un inversor conservador debería esperar la reacción del mercado y evaluar una compra únicamente si la acción confirma una ruptura por encima de los u$s 1900 o si una eventual corrección mejora la relación entre riesgo y retorno.

Desde el análisis técnico, identifica precisamente la zona de los u$s 1900 como una resistencia clave, coincidente con la media móvil de 200 ruedas. Si logra superarla con volumen, podría habilitar una nueva etapa alcista. Si fracasa, los soportes aparecen primero en los u$s 1.800 y luego entre los u$s 1.700 y los u$s 1.725.

Para perfiles más agresivos, considera razonable construir una posición parcial antes del balance, aceptando la elevada volatilidad que suele acompañar este tipo de acontecimientos.

De cara a la presentación de resultados, el Informe de la Independencia sostiene que uno de los focos estará puesto nuevamente sobre la cartera de créditos de Mercado Pago.

“La evolución de la cartera de créditos es la que asustó al mercado, al igual que pasó en el caso de Nubank, así que ahondaremos en revisar cómo el management explica la norma contable y cómo el mercado toma los nuevos números en economías con niveles de mora altos”, sentencia el estudio.