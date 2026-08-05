Este miércoles, 5 de agosto de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la matutina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 6695 - Anteojos

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 5 de agosto

1° 6695 11° 4581 2° 8707 12° 6201 3° 3306 13° 9217 4° 9656 14° 1698 5° 7980 15° 7926 6° 3899 16° 0929 7° 0326 17° 2800 8° 0552 18° 4687 9° 3760 19° 8883 10° 8127 20° 2860

¿Qué significa soñar con Anteojos?

Soñar con anteojos simboliza la búsqueda de claridad y perspectiva y la necesidad de entender mejor una situación.

Si están rotos o perdidos sugieren confusión; si los encuentras o ves nítido, indican soluciones e insight.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.