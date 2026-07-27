Renta fija que no es tan fija: cuándo un bono se comporta como una acción
Las variaciones en las tasas de interés y el plazo de cobro pueden generar caídas de dos dígitos en la cotización de los títulos más seguros del mundo. Las claves para entender cómo funciona realmente el mercado de los bonos.
El mercado ya no discute solo si habrá una suba de tasas. La incógnita es cómo interpretará Warsh los nuevos riesgos. Bonos, acciones y expectativas de inflación llegan a la reunión con señales contradictorias.