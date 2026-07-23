En esta noticia WALL STREET EN ROJO

Cuando el mundo estornuda, Argentina se resfría. Esa máxima se trasladó ayer a los mercados local, afectados por el crecimiento de la tensión geopolítica en Irán, el barril de petróleo en los u$s 100, los rendimientos de los bonos del Tesoro en máximos desde enero de 2025 y Wall Street cayendo más de 2%.

Ante ese viento de frente, el riesgo país trepó 6,6% hasta los 437 puntos básicos, revirtiendo las bajas tras la suba de la calificación de Moody´s.

Los bonos soberanos cayeron más de 1%, encabezados por el Global 2046, que bajó 1,54%. En la plaza local, en tanto, el AL35 retrocedió 1,3%.

Las acciones argentinas también sufrieron la aversión al riesgo global. Los ADR de empresas argentinas cayeron 9%, lideradas por los bancos. BBVA, Macro y Grupo Financiero Galicia perdieron 9,6%, 6,2% y 5,8%, respectivamente.

El Merval, en tanto, bajó 3,1% medido en dólares, hasta los u$s 2093. En pesos, también retrocedió 1,8%.

Juan José Vázquez, jefe de Research en Cohen Aliados Financieros, explicó a El Cronista que convivieron dos factores: una toma de ganancias de los inversores tras la recalificación de Moody’s y un peor contexto internacional. “La suba de los Treasuries en Estados Unidos afectó en mayor medida a los emisores más riesgosos”, dijo.

Juan Ignacio Alra, portfolio manager de one618, apuntó contra los factores globales. “Argentina, como mercado emergente, es particularmente sensible al contexto internacional. Cuando escalan conflictos geopolíticos, como la tensión con Irán, el precio del petróleo sube, presionando la inflación global y encareciendo los costos de energía y transporte. En ese escenario los inversores reducen exposición a activos de mayor riesgo y se refugian en mercados desarrollados, el clásico flight to quality”, aseguró.

“El riesgo país argentino amplifica este efecto: caídas moderadas en mercados globales suelen traducirse en caídas desproporcionadas en bonos y acciones locales, aun cuando los fundamentos domésticos no hayan cambiado”, agregó Alra.

El analista sostuvo que es difícil anticipar cuánto durará la volatilidad porque el driver principal es externo: la evolución del conflicto en Medio Oriente y la política comercial de Estados Unidos. “Mientras esos frentes sigan abiertos, el petróleo se mantiene elevado, la incertidumbre global persiste y los mercados emergentes, Argentina incluida, operan a la defensiva. El mercado volverá a mirar la macro argentina, el programa económico, reservas, y el calendario electoral recién cuando el ruido externo se calme”, concluyó.

Por su parte, Ignacio Morales, CIO de Wise Capital, considera que, por la consolidación macroeconómica, el riesgo país tendría margen para seguir bajando, con un objetivo cercano a los 350 puntos básicos. “Sin embargo, creemos que a ese nivel podría encontrar un piso, ya que el riesgo asociado a las elecciones del próximo año limitaría una compresión adicional”, matizó.

WALL STREET EN ROJO

Se trató de una rueda adversa para todos los activos financieros, salvo para el petróleo y las acciones energéticas, impulsados por el recrudecimiento de la guerra en Irán. Los índices bursátiles de Wall Street así lo reflejaron: el Nasdaq cayó 2,48%, mientras que el S&P 500 perdió 1,5%. Por su parte, el industrial Dow Jones bajó 1,16 por ciento.

Las acciones tecnológicas también sufrieron tras la presentación de balances que dejaron dudas en el mercado. Tesla retrocedió 14,5% y Google cayó 7,1%.

Alphabet superó las estimaciones en ingresos y Cloud, pero decepcionó donde más importa: el capex. En tanto, Tesla también sufrió en rentabilidad pese a ingresos récord. Reportó ventas por u$s 28.240 millones (+26%), superando los u$s 25.710 millones estimados. Pero el EPS ajustado fue de apenas u$s 0,33, lejos del u$s 0,53 del consenso.

Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años superaron 4,706%, su mayor nivel desde enero de 2025. En tanto, el mal clima en los mercados también se trasladó al VIX, el índice que mide la volatilidad, que trepó 15,9%.

El oro también sintió el impacto global y retrocedió 2,5%, con la onza cotizando a u$s 4048.