S&P 500 vs. Dow Jones: el índice que recomiendan los expertos para ganar exposición a Wall Street
Ambos permiten invertir en las principales empresas de Estados Unidos mediante un solo instrumento, pero presentan diferencias clave en composición, diversificación y potencial de rendimiento. Qué ventajas ofrece cada uno y cuál resulta más conveniente para una estrategia de largo plazo.
La nueva escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán volvió a disparar el precio del petróleo y aumentó la volatilidad de los mercados globales. Para los inversores argentinos aparecen dos estrategias bien diferenciadas en este contexto