Micron Technology pasó, en poco más de un año, de ser una de las empresas más seguidas por los inversores a convertirse en uno de los principales termómetros del boom de la inteligencia artificial. Impulsadas por la fuerte demanda de memorias para centros de datos y servidores de IA, sus acciones llegaron a dispararse más de un 300% en apenas 14 meses, una suba que superó ampliamente el rendimiento del resto del sector tecnológico.

Sin embargo, el escenario cambió en las últimas semanas. Desde el máximo registrado el 22 de junio, los papeles de la compañía acumulan una caída cercana al 30%, en medio de crecientes dudas sobre cuánto tiempo podrá sostenerse el fuerte aumento de los precios de las memorias, uno de los principales motores de sus ganancias.

Los resultados que impulsaron un rally de más del 300%

Durante el primer semestre de 2026, Micron registró un avance del 304%, más de 30 veces el rendimiento del S&P 500 en el mismo período, según datos del S&P Global Market Intelligence. Ese salto estuvo acompañado por balances que sorprendieron al mercado.

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En el segundo trimestre de su año fiscal, finalizado el 26 de febrero, la empresa obtuvo ingresos por u$s 23.900 millones, un 196% más que un año antes, mientras que la ganancia por acción aumentó un 756%.

Tres meses después volvió a superar las expectativas. En el tercer trimestre, cerrado el 28 de mayo, los ingresos ascendieron a u$s 41.500 millones, un crecimiento interanual del 346%, mientras que el beneficio por acción se multiplicó por más de trece.

De cara al cuarto trimestre, además, la compañía proyecta ingresos cercanos a los u$s 50.000 millones, otro crecimiento superior al 340% respecto del mismo período del año anterior.

¿Por qué cayó Micron después de subir más de un 300%?

La baja de la compañía responde principalmente al temor del mercado de que el ciclo alcista de las memorias esté llegando a su punto máximo. Micron fue una de las grandes beneficiadas por el auge de la inteligencia artificial, ya que la demanda de chips avanzados para centros de datos impulsó los precios de sus productos y permitió una fuerte mejora en sus ganancias.

Sin embargo, los inversores comenzaron a cuestionar cuánto tiempo puede sostenerse este escenario. La industria de semiconductores tiene un comportamiento históricamente cíclico en el que, ante la fuerte demanda, las empresas suelen aumentar su capacidad de producción para evitar quedarse desabastecidas. El riesgo es que esa expansión ocurra justo cuando el crecimiento de la demanda comience a moderarse, generando un exceso de oferta y una corrección sobre los precios de las memorias.

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Esa posibilidad llevó a los inversores a tomar ganancias después del fuerte recorrido alcista de la acción. Micron acumuló una suba superior al 300% impulsada por las expectativas sobre la inteligencia artificial, pero ahora el mercado busca determinar si ese crecimiento responde a un cambio estructural en el negocio o si forma parte de otro ciclo de expansión y corrección propio del sector tecnológico.

¿Es una oportunidad de compra?

Pese a la fuerte suba acumulada, algunos analistas mantienen una visión positiva sobre la empresa, al considerar que ocupa una posición estratégica dentro de la cadena de suministro de la inteligencia artificial. Además, sostienen que su valuación continúa siendo relativamente baja frente a la importancia de su negocio.

Sin embargo, no todos comparten ese optimismo. De acuerdo a un informe del Doctor de Tus Finanzas, la reciente caída todavía no convierte a Micron en una oportunidad de compra. “ Es como si estuviera entrando a una fiesta pero son las 5 am y puede que me quede poco tiempo para disfrutar ”, grafican.

Según explican, el negocio de los semiconductores continúa siendo profundamente cíclico. Durante los períodos de fuerte expansión, como el actual impulsado por la inteligencia artificial, muchas empresas aumentan sus pedidos de chips por temor a quedarse sin stock, lo que eleva temporalmente las ganancias de los fabricantes.

El riesgo aparece cuando las compañías amplían su capacidad de producción y la demanda comienza a estabilizarse. En ese escenario puede generarse un exceso de oferta que provoque una fuerte caída en los precios de las memorias y, en consecuencia, en las ganancias del sector.

“ Es este componente cíclico el que exige un manejo netamente táctico de la posición ”, sostienen.

Los especialistas también recordaron que la acción ya atravesó correcciones similares en el pasado. En 2021 llegó a caer un 45% desde sus máximos y en 2025 retrocedió un 37%. En ambos casos, el indicador RSI marcó condiciones de sobreventa y ofreció una clara señal de compra.

Hoy, la situación es diferente. Con un RSI cercano a 73, el indicador continúa reflejando niveles de sobrecompra, por lo que, según los analistas, aparecen señales técnicas que justifican achicar posiciones.

¿La IA cambió el negocio para siempre?

Más allá de la volatilidad de corto plazo, la principal pregunta para los inversores es si la inteligencia artificial modificó de manera estructural la capacidad de Micron para generar ganancias o si el negocio volverá a comportarse como en ciclos anteriores.

Si la demanda de memorias para IA continúa creciendo al ritmo esperado, la reciente corrección podría terminar representando una oportunidad para ingresar a una compañía que sigue ocupando un lugar central dentro de la infraestructura tecnológica mundial.

Pero si el mercado comienza a mostrar señales de saturación y los precios de las memorias retroceden, el ajuste podría extenderse.

Para los especialistas, esa es la variable que determinará si la caída del 30% representa una oportunidad de compra o simplemente una pausa dentro de un ciclo que todavía no encontró su verdadero techo.