La acción tecnológica que subió más de un 300% y ahora se desplomó: ¿es una oportunidad de compra?
Tras convertirse en una de las grandes ganadoras del boom de la inteligencia artificial, Micron Technology perdió cerca del 30% en las últimas semanas. Mientras algunos analistas creen que la corrección abre una ventana para entrar, otros advierten que el ciclo de los semiconductores todavía podría jugarle una mala pasada a la compañía.
Mientras algunos actores de la City advierten que los cambios avanzan más rápido que el desarrollo de la plaza local, otros sostienen que esa es justamente la forma de sentar las bases para un mercado más profundo y sofisticado.