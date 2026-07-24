En lo que va del año las compras del Banco Central suman u$s 12.721 millones y el Gobierno ya sobrecumplió la meta anual de reservas netas del FMI, que era de u$s 8000 millones y las reservas aumentaron u$s 8455 millones, según cálculos de la consultora 1816.

El BCRA renovó todos los repos que tenía con bancos internacionales (u$s 6000 millones), que vencían entre octubre 2026 y abril 2027, y ahora pasan a vencer en septiembre 2028. No se informó aún si el nuevo crédito amortiza íntegramente en esa fecha, pero por el momento se asume que sí.

Reservas netas

Como consecuencia de esta operación, sube la medición de reservas netas, que resta todos los pasivos en moneda extranjera del BCRA a menos de un año de plazo remanente, salvo por los depósitos en dólares del Tesoro.

La medición de reservas netas que hace el FMI para medir las metas resta todos los desembolsos del organismo bajo el nuevo programa, que solo contempla pasivos del BCRA con plazo original menor a un año (sin importar el plazo remanente).

Valuación

Toma precios de diciembre 2025 para valuar activos y pasivos del Central, no se ve modificada con el rollover de los repos, que tenían plazo original superior al año. La meta de reservas del FMI para junio, medida respecto a diciembre de 2024, se sobre cumplió en u$s 3700 millones.

“La principal consecuencia del rollover de los repos es que termina de confirmar que Argentina encarará el próximo año electoral sin riesgo de incumplimiento de sus vencimientos de deuda en moneda extranjera”, revelan los analistas de la consultora 1816.

Pagará

Básicamente porque, en el peor de los casos, en el que después de concretarse la operación garantizada por organismos, se cierren por alguna razón absolutamente todas las fuentes futuras de financiamiento en dólares (es decir, que no se puedan emitir más Bonares, ni Globales ni firmarse un Stand By con el FMI), incluso en ese escenario el país podría afrontar todos los vencimientos con reservas netas, dejando un saldo menos negativo de reservas del que recibió Milei. En su momento recibió un BCRA con u$s - 11.000 millones.

Lo que resta

En lo que resta del mandato de Milei, entre el Tesoro y el BCRA deben pagarle al sector privado y al FMI unos u$s 24.000 millones, monto explicado esencialmente por los pagos de Globales y Bonares y por los vencimientos netos con el Fondo Monetario Internacional.

Entre u$s 4000 millones y u$s 5000 millones lo aportan los bancos internacionales en la operación garantizada por organismos, lo que baja el saldo a entre u$s 19.000 millones y u$s 20.000 millones, número que compara contra las reservas netas.