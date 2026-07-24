El Gobierno, que lanzó con toda la pompa las modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal, cree en el fondo que terminarán en las cuentas bancarias menos del 10% de los u$s 170.000 millones que el BCRA estima fuera del sistema financiero formal.

Creen que unos 150.000 contribuyentes -menos de la mitad de los que ya se han registrado en el régimen de ganancia simplificado- sacarán del colchón un promedio de u$s 100.000, que llevarían al sistema bancario unos u$s 15.000 millones.

Nueva Ley

En ese contexto, una nueva ley de mercado de capitales podría poner en valor y crear instrumentos de inversión a largo plazo que vehiculice esos ahorros al fondeo de créditos hipotecarios en dólares a una tasa de un dígito.

De concretarse, podría generar un boom en la construcción, una de las actividades que genera más empleos. El mercado financiero cree que el problema del régimen de Inocencia Fiscal es que deja afuera a monotributistas e informales, quienes más tienen para blanquear pero no quieren convertirse en autónomos.

Hipotecarios

Nancy Vieitez, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, estima que si se logra generar confianza y captar una parte de esos fondos para destinarlos al financiamiento de viviendas, podría ampliar la oferta de crédito, mejorar las condiciones crediticias y permitir que más familias accedan vivienda propia.

Para el mercado inmobiliario, un mayor volumen de crédito se traduce en más operaciones, más inversión y más desarrollo.

Sin embargo, cree que el verdadero éxito de la propuesta no dependerá del monto que se pretenda recaudar, sino de la confianza que logre generar.

Sacar del colchón

“Para que los ahorristas decidan mantener sus dólares dentro del sistema financiero en instrumentos de largo plazo, son indispensables reglas claras, estabilidad económica y seguridad jurídica”.

“Como sector inmobiliario vemos con buenos ojos toda iniciativa que contribuya a reconstruir un mercado hipotecario sólido y sostenible. Recuperar el crédito de largo plazo es una condición fundamental para impulsar el acceso a la vivienda, dinamizar la actividad y acompañar el crecimiento económico del país”, precisa Veitez.

Desarrollo

Hugo Koifman, CEO de Koifman Real Estate, estima que este dinero va a entrar al sistema, por lo cual va a generar movimiento en el consumo y el desarrollo de las industrias.

Horacio Ludigliani, director de Grupo Ludigliani, rescata que lo valioso es el destino, que consiste en transformar recursos no declarados en crédito hipotecario a largo plazo, la forma de convertir ahorro en viviendas.

Matías Chirom, CEO de Baigun Realty, coincide en que es clave que los dólares se canalizan hacia el mercado formal para fondear al sector privado y a las familias.

Oscar Puebla, director de Puebla Inmobiliaria, finaliza con una máxima del sector: “El gran problema histórico de la economía argentina es la ausencia de financiamiento a largo plazo”.