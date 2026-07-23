Rotación de carteras: qué Cedear ganan terreno frente a las “Magnificent 7″ y Bitcoin
Frente a valuaciones exigentes en las megacaps tecnológicas y las criptomonedas, el capital global busca alternativas. Cambios en tasas y expectativas llevan a los inversores a reasignar fondos hacia sectores tradicionales con métricas más equilibradas.
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 23 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.