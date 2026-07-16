Las 3 acciones “castigadas” que tienen más potencial de rebote, según los asesores expertos
Tras un primer semestre en el que Wall Street alcanzó nuevos máximos, algunas compañías quedaron rezagadas pese a mantener balances sólidos. Qué acciones lideraron las ganancias y cuáles aparecen como las principales candidatas a recuperar terreno en la segunda mitad del año.
Tras un primer semestre en el que Wall Street alcanzó nuevos máximos, algunas compañías quedaron rezagadas pese a mantener balances sólidos. Qué acciones lideraron las ganancias y cuáles aparecen como las principales candidatas a recuperar terreno en la segunda mitad del año.