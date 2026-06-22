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El segundo semestre ya se ve en el horizonte. Y el dólar lo sabe. En lo que va de junio subió 3,8% y esta semana aumentará la presión sobre el tipo de cambio, impulsada por un cóctel de factores locales y globales. La mayor fortaleza global de la divisa estadounidense, el vencimiento de bonos dólar linked a fin de mes y el cobro del aguinaldo lo empujan al alza, en los últimos días del trimestre dorado del agro.

El dólar mayorista cerró el viernes a $ 1461 en la punta vendedora, mientras que el oficial operó a $ 1480. Aún está lejos del techo de la banda, pero los días de calma parecen haber quedado en el pasado.

“La presión cambiaria no perfila a ceder en el corto plazo”, advirtió PPI. Los analistas creen que los u$s 2 billones que quedaron sin canjear del bono dólar linked TZV27, que vence el 30 de junio, están en manos privadas y podrían aumentar la presión sobre el tipo de cambio.

El Gobierno enfrenta esta semana una nueva licitación con el desafío de renovar vencimientos por $ 16,2 billones, pero también de evitar que los pesos vayan al dólar.

“Sabemos que hay demanda de cobertura privada que no participó del canje que podría o bien pasar a demandar en el spot u optar por otro título dólar link antes del vencimiento del 30/06. El Tesoro tiene una herramienta para evitar presión en el spot, que es la licitación del 26/06. Es por ello que será clave para la dinámica cambiaria conocer el menú de títulos a ofrecer cuando se anuncien las condiciones de la licitación”, agregó PPI.

Un indicio que apunta que el mercado espera más presión cambiaria está en los contratos de dólar futuro, que subieron en las últimas ruedas. El contrato de julio subió el viernes $ 12 hasta $ 1487 y el de noviembre trepó $ 14 hasta los 1600 pesos.

Federico Machado, economista del OPEN, coincide que aumentará la presión cambiaria. No sólo señala como factor clave lo que suceda en la próxima licitación, sino también la inminencia del segundo semestre, donde la liquidación del agro es menor y la demanda de divisas aumenta. Para contenerla, será clave la estrategia coordinada del Banco Central y el Tesoro, ofreciendo dólar linked, aumentando el interés abierto en contratos de dólar futuro y esterilizando pesos en las próximas licitaciones.

Kevin Warsh, chairman of the US Federal Reserve nominee for US President Donald Trump, during a Senate Banking, Housing, and Urban Affairs Committee confirmation hearing in Washington, DC, US, on Tuesday, April 21, 2026. Warsh's testimony highlights the fine line he must walk during the hearing between President Donald Trump's demands for lower rates and reassuring investors that he will defend the Fed's autonomy in rate-setting. Photographer: Graeme Sloan/Bloomberg Fuente: Bloomberg Graeme Sloan

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“El contexto internacional empezó a complicarse a raíz de la asunción del nuevo presidente de la FED. Obviamente podría haber factores atenuantes. Pero esperamos un tipo de cambio volátil en la próxima semana”, aseguró Machado a El Cronista.

El dólar se apreció la semana pasada frente a las monedas de los emergentes, tras la primera reunión de la Reserva Federal en la era de Kevin Warsh. El Dólar Index, que mide su evolución frente a una canasta de monedas, cerró el viernes en 100,76. “Tanto el real brasileño como el peso argentino acompañaron la tendencia global al moverse a la baja. En términos nominales el real se movió poco más de 5% desde el piso, en tanto que el peso lo hizo en casi 4%. Esto nos estaría mostrando un contexto cambiario global más desafiante, impulsado por la suba de las tasas de interés en casi todo el globo”, advirtió Delphos Investment.

Ricardo Delgado, presidente de Analytica, no cree que se trate de presión cambiaria, sino de un “reacomodamiento del dólar”. “Hay un mercado más tomador ya se viene viendo estas últimas dos semanas. Incluso, el Banco Central tuvo que salir a intervenir con dólar linked en algunas ruedas. Tiene que ver con que ya buena parte de la cosecha de soja fue liquidada”, aseguró.

Pero señaló que el movimiento del dólar es “bienvenido”: “Es un reacomodamiento natural para una tendencia que venía muy preocupante de apreciación del tipo de cambio y aumento de los costos en dólares. Es bienvenido un poco más de oxígeno al tipo de cambio para hacer menos dura la situación de algunas industrias, sectores productivos y de la construcción”, agregó.

El cobro del aguinaldo también incidirá en la plaza cambiaria. Si bien no todos los pesos irán al dólar, crecerá la demanda de divisas. El segundo semestre y un 2027 con elecciones presidenciales empiezan a sentirse en los bolsillos y en las cotizaciones del dólar.