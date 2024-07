La contundente advertencia de Álvarez Agis al Gobierno por el precio del dólar: "Me preocuparía que..."

Emmanuel Álvarez Agis fue lapidario con el programa económico del Gobierno, encendió las alarmas por la escalada del dólar blue y acusó al presidente Javier Milei de generar "ruidos" en el mercado con sus intentos de aplicar "ideas libertarias".

Durante una entrevista radial, el exviceministro de Economía se mostró en desacuerdo con las últimas declaraciones de funcionarios del Gobierno que le restaron importancia al salto del blue. "Yo, si estuviera en los zapatos del Gobierno, me preocuparía por el dólar y me preocuparía mucho", remarcó.

"El resto de los argentinos están más preocupados por el dólar que por el peso, y eso es consecuencia de un siglo de políticas monetaria incorrectas. Cada economista al que le toca ser ministro tiene que ser muy consciente de esta frustración. No estamos en un país normal; estamos en un país con una de las macro más complicadas del globo terráqueo. Si aplicás políticas normales en condiciones anormales, los resultados suelen ser los contrarios a los que deseas", explicó.

En este sentido, Álvarez Agis marcó varias contradicciones de la administración libertaria, entre las cuales incluyó la intervención en el mercado del blue.

"El precio del blue que vimos hasta el viernes era el resultante del libre juego entre la oferta y la demanda, y el precio que vemos ahora es el de la intervención en un mercado. El Gobierno llegó haciendo mucho énfasis respecto de que todos los problemas de la economía argentina derivaban de la intervención de la política en múltiples mercados. Evidentemente, s e han dado un baño de realidad ", manifestó en diálogo con Futurock.

"Argentina tiene el primer presidente libertario en la historia de la humanidad pero no tiene un programa económico libertario, porque el cepo, la suba de impuestos y esta intervención en el dólar se llevan de patadas con ese ideario. Igual no me parece que haya que hacerle bullying al presidente, mejor que haga lo que él entienda que sirve para arreglar la economía y que no trate que la realidad se comporte respecto a lo que dice el manual libertario, porque esa es un teoría muy marginal", agregó.

"Los ruidos que tenemos en la economía argentina en general tienen que ver con cada intento del Presidente de intentar aplicar estas ideas libertarias" , apuntó.

Atraso cambiario y la imperiosa necesidad de conseguir dólares

Al ser consultado sobre el tipo de cambio, Álvarez Agis explicó que el atraso es evidente y que el Gobierno tiene "poco margen" para mantener su postura.

" Que un ciudadano a pie que tiene un empleo normal puede irse una semana a la Copa América a gastar plata a una de las ciudades más caras del mundo, empieza a ser una seña l. La última vez que tuvimos muchos argentinos en un evento internacional de fútbol fue el Mundial de Rusia, y el dólar se fue al demonio. De hecho desde allá los argentinos se quejaban de la política cambiaria", recordó.

"Argentina es una economía a la que estructuralmente le faltan dólares. Si vos abaratas el dólar, para la gente que tiene un empleo razonable está buenísimo porque uno se empieza a sentir rico en dólares. Pero al mismo tiempo provocás que tus productos no puedan competir con el resto del mundo. Reactivás la economía, pero a la vuelta de la esquina te empezás a quedar sin dólares y te ganas otra crisis. Es un error que el Gobierno esta cometiendo porque se quiere abrazar a la única buena noticia que tiene, que es la baja de inflación", analizó.

Sobre este último aspecto, uno de los más celebrados por el oficialismo al momento de hablar de la gestión, Álvarez Agis aseguró que la caída del índice no es fruto de una buena estrategia del Gobierno.

"La inflación no baja porque el programa libertario es un éxito, baja porque se está haciendo la misma macana que se hizo otras veces en el pasado, atrasar el dólares y patear los aumentos de tarifas para adelante. ¿Cómo va a salir? Igual que las otras veces que pisamos el dólar y patearon los aumentos de las tarifas, mal", resumió.

Más desempleo, un programa improvisado y el riesgo de incorporar a Sturzenegger

Pese al escenario recesivo, las últimas encuestas muestran a un Javier Milei que mantiene el apoyo de un alto porcentaje de la población. Para el exviceministro de Economía, esto se debe únicamente al "supuesto éxito" que ha tenido el Ejecutivo en su intento por bajar el índice de precios.

"La política sometió a la sociedad a una situación muy angustiosa que fueron los 200 puntos de inflación del año pasado. Lo destacable ahí era que el desempleo era muy bajo en términos históricos, uno sabía que la tasa era un desastre pero que había laburo. Ahora, la sociedad argentina está dispuesta a cambiar ese 5% de desempleo por un 10% con tal de tener una inflación que para los estándares de Argentina sea considerada normal, de 40% o 50% por año. Y Milei está haciendo esfuerzos para ofrecerle eso a la sociedad", indicó.

"Si me preguntan a mí, creo que la Argentina está para más, que tendríamos que arreglar los dos problemas. Pero dado que la política argentina tuvo una performance tan mediocre en la última década, tal vez nos tengamos que tragar este toma y daca", afirmó.

Álvarez Agis también se refirió a los últimos anuncios del Gobierno en materia económica, y volvió a hacer hincapié en las inconsistencias que le dan a entender que no hay un plan establecido.

"Pareciera que no tienen programa y que es toda una improvisación. Hace 50 días sacaron un comunicado que decía que el nuevo instrumento de la política monetaria eran las Lecaps y después presentaron las Lefi, en 35 días cambiaron de instrumento y de esas situaciones raras hay varias", expresó.

"Salieron al cruce diciendo que era deshonesto marcar que la base monetaria estaba aumentando y hace 48 horas sacaron medidas para reducir la cantidad de pesos. Estuvieron seis meses diciendo que no había que intervenir en el mercado y hace 48 horas anunciaron un plan de intervención. No es buena idea hacer un anuncio por semana para calmar las expectativas. La economía no la vamos a arreglar hablando, la vamos a arreglar consiguiendo dólares, hay que sentarse seriamente a pensar cómo hacerlo", agregó.

Por último, el socio fundador de PxQ Consultora se refirió a la incorporación de Federico Sturzenegger al Gobierno y los problemas que podría ocasionar su convivencia con el ministro Caputo.