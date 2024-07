Anuncian compra de dólares para pagar la deuda: prevén caída del CCL y riesgo país

Este lunes el BCRA saldrá a intervenir en el "contado con liquidación" tras el anuncio del presidente Milei y de Luis Caputo el sábado: se congela la base monetaria en los niveles actuales y los dólares que compre el BCRA en el mercado oficial se venderán en el CCL.



A esta drástica medida se sumó en las últimas horas el anuncio del Ministerio de Economía de la "compra y el giro de los dólares para hacer frente a los intereses de Globales y Bonares en enero de 2025".

En un posteo en la red X, primero el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y luego el Ministerio de Economía, dijeron que Economía "procederá a comprar al BCRA las divisas requeridas para hacer frente al pago total de intereses de los bonos Globales y Bonares con vencimiento en enero de 2025".

"Esta operación -sostuvieron- se realizará con parte de los pesos correspondientes al superávit financiero alcanzado en el primer semestre del año, que acumulado a mayo ascendió a $ 2,3 billones. Los u$s 1528 millones corredpondientes serán depositados en el fiduciario, Bank of New York, quedando disponibles únicamente para ser utilizados con el fin mencionado".

Premura

En los últimos 30 días la base monetaria venía creciendo 27% a $22,1 billones y en el año 130 por ciento.

El problema que enfrentaba el BCRA es que, con cepo cambiario, las compras de dólares que realiza no se corresponden necesariamente con un aumento de la demanda de dinero (el que vende dólares lo hace mayormente porque está obligado, no porque desea pesos) y por ende ese incremento de la base monetaria termina presionando al contado con liquidación, al MEP y al dólar libre.



La duda que surgió tras esos anuncios pasaba por las reservas del BCRA. ¿Cómo hará Santiago Bausili para sumar reservas y así asegurar que el país tiene las divisas para pagar los vencimientos de deuda del 2025? La intención oficial, según información a la que accedió El Cronista, es que será el Tesoro el que compre los dólares para el pago de los vencimientos de enero del 2025.

Consecuencias

"El contado con liqui bajaria con el BCRA buscando bajar la brecha", aseguró a El Cronista el economista Fernando Marull. Por su parte, el asset manager Fanco Tealdi señaló que, "de corto plazo, el CCL seguramente experimente una baja puesto que los anuncios del gobierno básicamente blanquean que van a intervenir en la brecha para evitar que esta siga subiendo".

Agregó Tealdi: "Serán semanas interesantes para saber si esto recreará la confianza y el círculo virtuoso de liquidación de exportaciones por baja de expectativas de devaluación".

Fin de los puts

El miércoles el equipo económico anunciará el fin de los "puts", otro factor que era una traba para la liberación del cepo. Esta medida impactará también en la plaza local, con operadores que ven negativamente cualquier postergación en la normalización del mercado cambiario.

El desplome del tipo de cambio en la Argentina se debería ver también en la plaza de futuros de Rofex especialmente en las operaciones de corto plazo dado que resaltan la vigencia del crawling peg del 2 por ciento.

En la medida en que se vayan cumpliendo las promesas oficiales y gane credibilidad el congelamiento de la base monetaria, la caída será mayor. Como siempre, el superávit fiscal mensual será clave y más con la función ahora. de acumular dólares para hacer frente a los vencimientos de la deuda del 2025.