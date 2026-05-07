Los bancos vuelven a bajar las tasas de plazo fijo. En particular, las principales entidades del mercado están tomando la misma tesitura. Por ejemplo, Santander paga el 15%, mientras el Patagonia, el 16%, Ciudad y Credicoop 17,5%, Galicia 18,25%, Nación 18,5%, BBVA 18,75%, ICBC 18,8%, Macro 19% y Provincia 19,5%, de acuerdo con el top ten de entidades por volumen de depósitos que informa el Central. Dentro de otras entidades que informan las tasas al BCRA figuran Comafi con el 18%, Hipotecario con 19%, Mariva con 21%, Banco del Sol 22%, Bibank, Masventas y Meridian con el 24 por ciento. Y quienes más pagan son Voii, Reba y Crédito Regional con el 25%. Lo que se puede apreciar es la amplia dispersión existente entre el 15% del que menos paga y el 25% de los que más pagan. Lo que hoy más conviene es el plazo fijo UVA, que paga el 3,4% de inflación del mes pasado, aunque se debe dejar por un mínimo de 90 días. No por nada los depósitos privados atados al IPC se duplicaron el mes pasado, al pasar de $ 556.000 millones en marzo a $ 1 billón en abril. En cambio, los tradicionales apenas subieron el 6%, al pasar de $ 59,4 billones a $ 62,8 billones, de acuerdo a los datos del Banco Central. “El plazo fijo UVA a tres meses es pérdida para los bancos. Entonces algunos bancos directamente dejan de ofrecerlo. El banco toma tu plata y la invierte (por ejemplo, en un bono o título)“. “Hoy, esas inversiones a corto plazo están rindiendo UVA –13% (o sea, pierden contra la inflación). Pero el banco no puede trasladarte esa pérdida al cliente (no puede ofrecerte un plazo fijo con tasa negativa). Entonces lo saca de la góndola”, admite el CFO de una de las grandes entidades.