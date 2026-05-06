En un momento en el que el mercado cambiario se mantiene sin sobresaltos, con el dólar a la baja, muchos analistas hablan de atraso cambiario. Este mismo analizó recientemente el exviceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, quien repasó la coyuntura económica. En diálogo con Buenas Tardes China, el economista repasó factores clave, desde la industria y el empleo hasta el aumento del crédito en los hogares. También hizo foco en el valor del dólar y advirtió por las consecuencias de que siga “barato”. En ese sentido, trazó un paralelismo entre el plan actual del Gobierno con el llevado a cabo en Chile en la década de 1970. “El experimento termina en crisis”, remarcó. El exfuncionario se refirió a la situación cambiaria en la Argentina a partir del libro “Proyecto Chile”, de Sebastián Edwards. El texto relata lo ocurrido en el país vecino durante la década de 1970, en su transición a una economía liberal. “Es la transición entre el Chile de (Salvador) Allende, donde literalmente había un modelo comunista, con el golpe de Estado de Pinochet y la llegada al Ministerio de Economía de los ‘Chicago Boys‘“, explicó. “Básicamente pasa lo siguiente: aparece un grupo de economistas formados en la Universidad de Chicago, que fue el centro de las políticas anti-keynesianas, llega al Ministerio de Economía y dice que la inflación es en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario“, detalló. “Y entonces hacen un experimento que es abrir la economía chilena, dejar de emitir, hacer un ajuste fiscal muy grande, pero deciden abaratar el dólar“, puntualizó Álvarez Agis. “Y el experimento termina en una crisis tan horripilante que un gobierno neoliberal tiene que terminar rescatando a algunos bancos, tiene que terminar estatizando algunos bancos por la crisis financiera que genera", agregó. En esa línea, comparó esto con lo que sucede actualmente en la Argentina. “Para mí lo interesante del gobierno de Javier Milei es que, yo creo, al mismo tiempo tenemos a los ‘Chicago Boys’ y a los ‘neoliberales pragmáticos’. Y uno puede identificar esa tensión entre los dolarizadores y los que no salen del cepo; entre los que desregulan y los que empiezan a buscar que el Banco Nación ayude a las pymes", expresó el economista. “Me parece que hay una discusión bastante intensa dentro del Gobierno entendiendo que esos preceptos y ese fundamentalismo nos puede llevar a lo que estamos viendo: a que nos cierren mil empresas por día”, advirtió. Sobre la marcha de la economía, Álvarez Agis se refirió a dos “realidades” paralelas en el país: “Hay una ‘economía cordillerana’ y una ‘economía urbana’”. En ese sentido, explicó: “Cuando vos mirás el mapa argentino y decís ‘¿dónde está creciendo la economía y dónde está cayendo?’ y ‘dónde crece el empleo y dónde cae’, la verdad que, desde que asumió Milei a hoy, la única provincia que se te pinta de verde es Neuquén. Lo que pasa es que eso es tan potente como para que el PBI crezca“, dijo al referirse a lo que sucede con Vaca Muerta. “Creo que es un crecimiento muy heterogéneo. Me parece que hay un problema adicional: si uno mira las provincias donde el empleo está creciendo, son menos del 10% del padrón electoral. En el resto está cayendo“, señaló el exfuncionario. “Para mí, la trampa en la que estamos a punto de caer, que es realmente lo peligroso, es creer que o anda bien lo urbano o anda bien la cordillera“, advirtió. En tanto, Álvarez Agis se refirió también a una problemática que envuelve a las familias argentinas y preocupa: el nivel de endeudamiento. “Yo creo que es un tema muy preocupante e incluso de mediano plazo. Los argentinos estábamos acostumbrados a endeudarnos porque la inflación licuaba las deudas. En realidad, lo que licuaba la deuda era el aumento del salario", contextualizó. “Hoy, con la facilidad de pedir un crédito a una billetera digital, empezamos a ver problemas insólitos: familias que por el descubierto de la tarjeta les cobraban una tasa de interés del 90% y, para no quedar en descubierto, sacaban un crédito en una billetera virtual que les cobraba 180%“, concluyó.