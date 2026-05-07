Este miércoles, 6 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 2378 (Ramera). Soñar con una ramera puede simbolizar conflictos internos con el deseo, la culpa o valores morales. Invita a revisar límites personales y cómo buscas validación. También puede reflejar miedo a ser usado, relaciones por interés o tentaciones externas. Las emociones del sueño aclaran si es advertencia, liberación o necesidad de autenticidad. En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el costo mínimo por cupón es de $8, siendo capaz de dividir en numerosas jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas. En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.