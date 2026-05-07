El dólar cotiza a 17.22 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este jueves, 7 de mayo de 2026.Esta cifra muestra que En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.26%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.26 pesos y un mínimo de 17.24 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar retrocedió -1.43% y en el último año acumuló -9.93%, señalando una tendencia bajista. En los últimos 10 días, la cotización mostró una tendencia mayormente bajista con breves repuntes a mitad de período y un cierre con tres caídas consecutivas; el balance neto fue claramente negativo. El Dólar ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, en la última semana, la volatilidad del Dólar fue del 5.65%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 8.22%. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 3 días consecutivos ha resultado en un -1 positivo. Esto indica que, en comparación con los días previos, el valor de la moneda ha ido en aumento, atrayendo la atención de los mercados. En cambio, si observamos los días anteriores, la tendencia podría interpretarse como una reacción a factores económicos recientes. Esta dinámica sugiere que el Dólar podría seguir fortaleciéndose si las condiciones actuales persisten. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última opción ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".