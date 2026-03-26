El economista Emanuel Álvarez Agis, titular de la consultora PxQ, estuvo invitado a Cuentas Claras, en El Cronista Stream, donde compartió su visión del programa económico y resaltó una variable a la que el Gobierno debería poner atención. Álvarez Agis señaló que el Gobierno “está destruyendo empleo en sectores donde los salarios son entre medios y altos" y que “las estrategias de refugio que consiguen los trabajadores son de ingresos bajos”, por lo que “hoy una persona puede estar empleada pero con un trabajo donde cobra 30% menos”. “Un trabajador de FATE que se quedó sin laburo, que con horas extras por ahí cobraba $ 2 millones por mes, hoy puede estar manejando un auto de aplicación cobrando $ 1,1 millón. Entonces, para el INDEC, el trabajador sigue igual de empleado y está bien que así sea, pero en el bolsillo le faltan $ 900.000″, ejemplificó Agis. Con esto, el economista reclamó "que aún falta una recuperación del salario real de 3 ó 4 puntos". El economista advirtió también que si bien “la economía está creciendo”, el problema es que el patrón “es mucho menos homogéneo que los patrones de crecimiento que la Argentina ha tenido en el pasado”. Para Agis, las provincias que hoy están generando empleo “son tres que limitan con la Cordillera” y marcó el caso de Neuquén. Sin embargo, advirtió sobre una paradoja. “El sector de petróleo, que uno dice ‘bueno, ahí está el futuro de la Argentina’, cuando vos lo mirás en su conjunto está destruyendo empleo. Porque los empleos nuevos que genera Vaca Muerta, o sea el petróleo no convencional, no llegan a compensar los empleos que está destruyendo el sector convencional. Santa Cruz, Chubut están cerrando pozos de petróleo convencional que cuando valía 60 previo a la guerra no funcionaban", alertó. A la vez, indicó que estos sectores “ganadores” generan nada más que el 15-18% de la mano de obra registrada de la Argentina. En cambio, los “perdedores, que son industria, comercio y construcción, son responsables de prácticamente la mitad del empleo de la Argentina”. “Cuando el gobierno dice ‘mi modelo es Perú o Paraguay’, yo digo ‘che, guarda que no es por ahí’, porque a una economía como Perú le alcanza con que a la minería le vaya bien, porque tenés poco menos de la mitad de la población que es población rural, donde la dinámica del empleo y del abastecimiento es muy distinta. Argentina en cambio es una población urbana. Entonces, si vos no conseguís que la gente que vive en Rosario, en Santa Fe, en Mendoza o en el conurbano bonaerense consiga trabajos o en la industria o en el sector de servicios, vas a tener bolsones de precarización laboral y de falta de ingresos, de ‘no llego a fin de mes’ en las grandes zonas urbanas de la Argentina", concluyó.