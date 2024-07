Uno de los operadores más escuchados advirtió por la baja del dólar blue: "Es como un resorte..."

El dólar blue y los financieros operan a la baja por segunda jornada consecutiva luego de las medidas del Gobierno que también provocaron un desplome en los bonos y las acciones argentinas: cómo seguirá el mercado según uno de los principales operadores.

"Lo que se anunció el sábado fue una medida monetaria, lo que se pretendía era mantener estable la cantidad de dinero y de esa manera acelerar el proceso desinflacionario, pero lo que todos pensamos es que lo que al Gobierno le interesaba era intervenir el mercado del dólar", apuntó el analista financiero Christian Buteler en diálogo con Radio La Red.

Según consideró, "todo esto sucedió por la brecha y el blue a $ 1500. El lunes el BCRA compró dólares, emitió pesos, pero como el dólar no subió no intervino, por eso te das cuenta que la medida era por el mercado cambiario, no por los pesos".

Qué pasará con el dólar según el operador de mercado más escuchado

Sobre los resultados que lograron, advirtió que "el resultado de ayer fue bueno con respecto a lo que buscaban porque bajaron los dólares, pero si mirás el resto de la economía, los bonos bajaron, la bolsa cayó y el riesgo país subió, cuando se mira la película el resultado no es tan positivo".

Qué pasará con el dólar blue según el mercado

La divisa paralela bajó $ 100 luego de ubicarse en $ 1500 y batir su valor récord, mientras que los dólares financieros como son el CCL y el MEP perforaron los $ 1300 este martes, pero el riesgo país volvió a subir frente a la caída de los bonos soberanos.

"Lo que uno ve con poca fe es cómo cambian las medidas con lo que dicen, porque antes la emisión para comprar dólares era buena y a partir del sábado es mala, son señales que parecen manotazos de ahogado a ver si encontrás la medida salvadora, es como mandar todos los delanteros al área", opinó Buteler.

Además, reveló qué buscan los inversores: "Si hubiese confianza el dólar no llegaba a 1500 y la brecha no pasaba de 15 a 60 en dos meses. Claramente el mercado está marcando algunas diferencias, lo que se pedía era salir del cepo, si tu solución es intervenir más, no se entiende hacia dónde se apunta".

La advertencia de uno de los economistas más escuchados tras la baja del dólar blue: "Está faltando..."

Sobre qué pasará con la divisa norteamericana, analizó que "el dólar puede bajar un poco más, no creo que mucho pero algún movimiento puede pasar, pero es como un resorte, cuando lo pisas baja, pero cuando lo soltás se dispara. Momentáneamente con poder de fuego podés calmar el tipo de cambio, pero si esto no sucede por las bases de la economía, esto no cambia".

"Mientras tengas cepo, inflación del 4 con un crawling peg del 2, con tasas negativas, que es la principal medida que provocó esta suba del dólar. La gente que tiene pesos no encuentra una alternativa rentable para no perder plata, entonces compra divisas", cerró.