Este jueves, 7 de mayo de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.1767 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 0,16%. En la última semana, la cotización entre el euro y el dólar registró un cambio de 0.39% y en el último año acumuló una variación de 0.69%, lo que sugiere una evolución moderada y relativamente estable del tipo de cambio. Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva, continuando así el aumento observado en los últimos días. Este comportamiento sugiere que la demanda está superando a la oferta, lo que puede estar impulsado por factores económicos favorables. En contraste, la estabilidad previa de la moneda había generado cierta incertidumbre en el mercado. Sin embargo, la reciente alza podría indicar un cambio en la confianza de los inversores y una posible recuperación económica. Este giro en la tendencia podría tener implicaciones significativas en el comportamiento del mercado a corto plazo. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 2.94%, es menor que la volatilidad anual del 6.35%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.