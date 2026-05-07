Las acciones de empresas listadas en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES pasaron de valer u$s 5624 millones en diciembre de 2023 a u$s 11.347 millones en diciembre pasado, gracias a la valorización de los papeles cotizantes. Esa valoración, que tiene reflejos en el índice Merval, se alimentó también de compras hormiga que realizó el FGS de acciones de empresas en el mercado. Hoy las acciones pasaron a representar el 16% del FGS, contra el 12% que significaban en diciembre de 2023. Vale destacar que, por normativas, el FGS está obligado a invertir un mínimo del 7% y un máximo del 50% en acciones. Donde más invierte es en títulos públicos nacionales, con el 76%, sobre una valuación de u$s 69.600 millones que tiene el Fondo. El fondo de la ANSeS hizo compras de acciones por un monto equivalente a u$s 1426 millones (midiendo al CCL) entre mayo y noviembre de 2025, según revela un informe de la consultora 1816. El 54% de las compras fueron de acciones de YPF, el 27% de Galicia y el resto se distribuyó en 11 papeles. En la petrolera pasó de tener el 1,5% al 7%, mientras en la entidad bancaria local pasó del 17% al 22%. También fue incrementando sus posiciones en Macro, Pampa, BBVA, BYMA, Loma Negra, Central Puerto, IRSA, Supervielle, VALO, Cresud y Transportadora de Gas del Norte. “No sé a qué están jugando: “Es una jugada de riesgo, no llegas a tener a un gobierno market frendly en 2028 y se te meten con directores en todas las empresas”, se asustan en las mesas. El mes de más compras fue mayo con u$s 414 millones, siempre midiendo al CCL, y el segundo fue octubre con u$s 247 millones, con la particularidad de que el FGS compró acciones por el equivalente a u$s 100 millones en la semana post elección. El FGS informó que la totalidad de estas operaciones de acciones fueron hechas contra pesos, por un monto total de casi $1,9 billones entre mayo y noviembre, si se lo mide en moneda local. “Considerando lo reportado por las empresas que cotizan en el exterior en sus reportes ante la SEC, podemos confirmar que al menos en los casos de YPF, Galicia y Loma Negra, el FGS continuó haciendo compras de acciones entre noviembre 2025 y marzo 2026, teniendo en marzo de este año el 8% de YPF, el 22,5% de Galicia y el 9,2% de Loma Negra”, revela el research de 1816. El FGS actualmente administra activos por algo más del 10% del PBI de Argentina. Del informe de Adorni en el Congreso se desprende un dato interesante sobre la actividad del FGS en el mercado local: el Fondo de ANSeS estuvo muy activo comprando y vendiendo bonos en dólares en el mercado el año pasado, esencialmente AL30.