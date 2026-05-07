Obligaciones Negociables para la cartera de la dama y para el bolsillo del caballero. Tras la recalificación de Fitch a la Argentina, las empresas se preparan para buscar financiamiento en el mercado de capitales. Habrá oferta para todos los gustos en el mercado primario. Banco Nación emitirá tres bonos corporativos, con opciones en pesos y en dólares; Pecom, la petrolera de los Pérez Companc, colocará deuda en moneda extranjera y BBVA Argentina buscará financiamiento en dólares. Se sumarán a Compañía General de Combustibles (CGC), que captó ayer u$s 200 millones en los mercados internacionales, en la reapertura de sus Obligaciones Negociables Serie 38, con vencimiento en noviembre de 2030. El Banco Nación ofrece tres instrumentos: uno que ajusta a Tasa Tamar, otro dólar MEP y un tercero en UVA. El Clase 1 será en pesos, a 12 meses, con tasa variable (Tamar privada más margen), intereses trimestrales y amortización al vencimiento, con una calificación de A1+. El Clase 2 será en dólares, a 36 meses, tasa fija a licitar, intereses semestrales y amortización al vencimiento, con riesgo AAA. Por su parte, el Clase 3 tendrá actualización por UVA, a 24 meses, tasa fija a licitar, intereses trimestrales y amortización en cuotas a partir del mes 12, con calificación AAA. El monto conjunto de la emisión se estableció en u$s 50 millones, ampliable a un monto máximo de u$s 1500 millones. “Banco Nación vuelve al mercado de capitales tras más de 30 años con tres instrumentos bien diferenciados, para todos los gustos y perfiles. La lógica del banco es clara: captar capitales del mercado para volcarlos como crédito hipotecario, financiamiento a pymes y productores. Los fondos que se recauden serán la contraparte directa de préstamos que apuntan a reactivar la economía real”, aseguró Tomás Ambrosetti, director de Guardian Capital. Por su parte, Pecom emitirá hasta u$s 300 millones. “El movimiento llega en un momento de mejora en el perfil crediticio de la compañía. La calificadora FIX SCR elevó recientemente la nota de AA- a AA (escala local), asignando además la misma calificación a la nueva emisión, con perspectiva estable”, informó la compañía. Ambrosetti detalla que la empresa “apunta a un perfil con mayor tolerancia al riesgo y horizonte un poco más largo”. “El sector oil & gas sigue siendo uno de los más atractivos del mercado local: genera flujos en dólares, tiene respaldo de activos reales y cuenta con el viento de cola del desarrollo de Vaca Muerta. Para el inversor que quiere exposición corporativa con fundamento, es una de las alternativas más interesantes de la semana”, explica. BBVA, en tanto, saldrá con ON Clases 44 y 45 en dólar MEP, a 12 y 24 meses. “Se suma al listado de entidades financieras colocando deuda corta, un fenómeno que refleja la sobreliquidez en dólares que hay hoy en las cuentas comitentes. Esa sobreliquidez es la que convalida tasas bajas, y ahí está nuestra objeción: no nos parecen instrumentos atractivos como inversión en términos de rendimiento”, agregó. La estrategia del banco está apuntada a empresas que aún están limitadas por el cepo y a ahorristas que buscan hacer rendir los dólares que compraron en el mercado oficial de cambios. Jonatan Kon Oppel, fundador de Zait, destacó que “para los perfiles más conservadores que esperan hacer rendir sus dólares a corto plazo, las ON del BBVA pueden ser un buen instrumento”. “Aquellos dispuestos a bancar más volatilidad, y piensan mantener varios años sus inversiones, ON como las de Pecom pueden ofrecer un mayor rendimiento, teniendo en cuenta que en el corto plazo son instrumentos que pueden valer más, o también menos si sube el riesgo percibido para las empresas argentinas o para su sector”l agregó Kon Oppel.